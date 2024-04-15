لم يستسلم بعد.. رايس: سيكون هناك الكثير من التقلبات في الدوري

يرى ديكلان رايس لاعب أرسنال أن سباق الدوري الإنجليزي لم ينته بعد وسيكون هناك الكثير من التقلبات.

وخسر أرسنال أمام أستون فيلا بثنائية دون رد في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب الإنجليزي للصحفيين عقب المباراة: "الأمر لم ينته بعد، نحن في وضع لا يصدق وما زلنا مستعدين لما هو قادم".

وأضاف "نركز بشكل كامل على ما نريد ويمكننا تحقيقه".

وأتم "سيكون هناك الكثير من التقلبات في الدوري الإنجليزي، أي شيء يمكن أن يحدث".

وتوقف رصيد أرسنال بعد الخسارة عند النقطة 71 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، تاركا مانشستر سيتي متصدرا برصيد 72 نقطة.

وبالتساوي مع ليفربول صاحب المركز الثالث الذي خسر اليوم على ملعبه أيضا من كريستال بالاس.

المباريات المتبقية لأرسنال

بايرن ميونيخ × أرسنال - الأربعاء 17 أبريل (إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا)

وولفرهامبتون × أرسنال - السبت 20 أبريل (الجولة 34 من الدوري)

أرسنال × تشيلسي - الثلاثاء 23 أبريل (مؤجلة من الجولة 29)

توتنام × أرسنال - الأحد 28 أبريل (الجولة 35)

أرسنال (إن تأهل) × الفائز من مانشستر سيتي وريال مدريد - الأربعاء 1 مايو (ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال)

أرسنال × بورنموث - السبت 4 مايو (الجولة 36)

الفائز من مانشستر سيتي وريال مدريد × أرسنال (إن تأهل) - الثلاثاء 7 مايو (إياب نصف نهائي دوري الأبطال)

مانشستر يونايتد × أرسنال - الأحد 12 مايو (الجولة 37)

أرسنال × إيفرتون - الأحد 19 مايو (الجولة الأخيرة)

نهائي دوري أبطال أوروبا (إن تأهل له) - السبت 1 يونيو