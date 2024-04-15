كرة يد - خسارة سيدات الأهلي أمام بترو أتليتكو في نصف نهائي السوبر الإفريقي
الإثنين، 15 أبريل 2024 - 18:30
كتب : محمد سمير
خسر فريق سيدات الأهلي لكرة اليد في نصف نهائي السوبر الإفريقي أمام بترو أتليتكو الأنجولي.
وحسم الفريق الأنجولي تأهله إلى نهائي السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 26-23.
ولم تستغل سيدات الأهلي تقدم الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الأحمرد بنتيجة 14-13.
وتقام منافسات السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس بمدينة وهران الجزائرية.
ويعتبر بترو أتليتكو الأنجولي حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت بلواندا.
كما أن بترو أتليتكو هو الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقيا للسيدات برصيد 19 مرة وبفارق 13 لقبا عن بريميرو دي أجوستو الأنجولي.
ويلعب بترو أتليتكو أمام مواطنه بريميرو دي أجوستو غدا الثلاثاء في نهائي السوبر.
بينما يواجه الأهلي فريق دي جي إس بي الكونغولي لتحديد المركزين الثالث والرابع.
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