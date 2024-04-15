كرة طائرة - الأهلي يتغلب على الفتح المغربي بالجولة الثانية

واصل فريق رجال الأهلي للكرة الطائرة انتصاراته في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

وتغلب الأهلي على الفتح المغربي بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية.

وحقق الأهلي الفوز في الأشواط كالآتي (25-19، 25-19، 25-17).

وكان الأهلي قد فاز على جرين تيم بنتيجة 3-0 في مجموع الأشواط بالجولة الافتتاحية.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة بجانب كل من: الفتح المغربي – مصنع الأسمنت الإثيوبي – جرين تيم الكونغولي – العدالة الكيني.

ويستضيف النادي الأهلي النسخة المقبلة من بطولة إفريقيا للأندية لكرة الطائرة فئة الرجال والتي تستمر حتى 24 من شهر أبريل الجاري.

وتقام منافساتها على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

وجاءت قائمة الأهلي للبطولة كالآتي:

عبد الله عبد السلام – أحمد صلاح – حسام يوسف – عبد الحليم عبو – محمد عبد المحسن – عبد الرحمن سعودي – محمد عثمان – محمد عصران – عبد الرحمن الحسيني – أحمد عزب – يوسف الصافي – سيف عبيد – محمد رمضان – يوندر جارسيا

ويلعب الأهلي مباراة الجولة الثالثة أمام الأسمنت الإثيوبي مساء الأربعاء.