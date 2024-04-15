سكاي تكشف موقف مارسيال من الاستمرار مع يونايتد

كشفت شبكة سكاي سبورتس موقف أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد من الاستمرار مع النادي خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد المهاجم الفرنسي بنهاية الموسم الحالي، ويوجد خيار لتمديده بشكل تلقائي.

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في سكاي سبورتس أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما سيرحل من الشياطين الحمر بنهاية الموسم ولا يوجد أي شك في ذلك.

وشدد أن مارسيال سيختار ناديه المقبل خلال الأشهر القادمة، لكن الآن يضع كامل تركيزه في الاستشفاء من الإصابة التي يعاني منها.

وأجرى مارسيال عملية جراحية في العضلة الضامة في شهر يناير الماضي.

وأفاد يونايتد في بيان سابق " خضع أنتوني مارسيال لعملية جراحية ناجحة لمعالجة شكوى في العضلة الضامة".

وأتم البيان "سيغيب مارسيال عن الملاعب لمدة 10 أسابيع لإعادة تأهيله".

وشارك مارسيال في 19 مباراة مع يونايتد في مختلف البطولات وسجل هدفين وصنع هدف آخر.

وتعد مجموع الدقائق التي شارك بها مارسيال 629 دقيقة.

وانتقل مارسيال إلى يونايتد من موناكو مقابل 60 مليون يورو وحصل على جائزة الفتى الذهبي في 2015.