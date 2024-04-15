بيراميدز يؤمن صدارة الدوري بثنائية أمام المقاولون

عزز بيراميدز صدارة الدوري بانتصار على المقاولون العرب بثنائية دون مقابل في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة منفردا من 15 مباراة خاضهم الفريق.

بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 12 نقطة من 17 مباراة خاضهم.

وافتتح بيراميدز التسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنة عن طريق وليد الكرتي من صناعة رمضان صبحي.

بينما قتل فيستون ماييلي اللقاء بهدف ثاني في الدقيقة 73 بعد استغلال عرضية محمد حمدي وتحويلها برأسية داخل الشباك.

وسيطر بيراميدز على مجريات اللقاء منذ الشوط الأول حتى سجل الكرتي الهدف الأول.

وكاد بيراميدز أن يضيف الثاني في الدقيقة 11 بتسديدة رائعة من محمود زلاكة ولكن تألق أبو السعود وأنقذ مرماه.

وسدد مصطفى فتحي تسديدة قوية في الدقيقة 34 بحثا عن الثاني ولكن حولها أبو السعود لركنية.

وأنقذ دفاع بيراميدز التعادل في الدقيقة 42 بفرصة خطيرة على مرتين بعد خلفية مزدوجة من محمد سالم تم تحويلها لركنية.

وظهر المقاولون العرب في الشوط الثاني بشكل أفضل بحثا عن التعادل.

وسدد فاروقا تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 60 ولكن تصدى لها أحمد الشناوي ببراعة.

ونجح ماييلي في تسجيل الهدف الثاني برأسية من عرضية محمد حمدي ليقتل المباراة.

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة أمام البنك الأهلي يوم 24 من شهر أبريل الجاري.

وكانت قد تأجلت مواجهة بيراميدز أمام الزمالك والمقرر لها يوم 19 من الشهر نفسه بسبب ارتباط الأبيض بنصف نهائي الكونفدرالية.