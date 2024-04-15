تشكيل الأهلي - معلول أساسي أمام الزمالك.. وموديست يقود الهجوم وعمر كمال جناح

عاد علي معلول لتشكيل الأهلي الأساسي بعد مباراتين من الغياب، وذلك في مواجهة الزمالك.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري، والتي تقام على استاد القاهرة.

ودفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بـ علي معلول في التشكيل الأساسي بمركز الظهير الأيسر.

كما يقود المهاجم الفرنسي أنتوني موديست هجوم الأهلي في القمة.

ويشارك أيضا كريم وليد في وسط ملعب الأهلي بعد تعافيه من الإصابة، وأيضا محمد مجدي "أفشة"، ويلعب عمر كمال في مركز الجناح الأيمن.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – علي معلول

الوسط: كريم وليد – أحمد نبيل "كوكا" – محمد مجدي "أفشة"

الهجوم: عمر كمال – أنتوني موديست – طاهر محمد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمود الزنفلي - محمود متولي – كريم الدبيس - أكرم توفيق – أحمد عبد القادر - عمرو السولية - رضا سليم – وسام أبو علي - كهربا

ويحتل الأهلي المكرز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، ويأتي الزمالك في المركز الـ12 برصيد 18 نقطة من 12 مباراة.