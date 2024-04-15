تشكيل الزمالك - الجزيري يقود الهجوم أمام الأهلي.. وحمدي وناصر أساسيان

الإثنين، 15 أبريل 2024 - 18:00

كتب : FilGoal

احتفال أحمد حمدي بهدف الزمالك في شباك فيوتشر

دفع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بالتونسي سيف الجزيري في الهجوم أمام الأهلي.

ويستضيف الزمالك فريق الأهلي على استاد القاهرة بالمباراة المؤجلة من الجولة العاشرة.

ويبدأ الثنائي أحمد حمدي وناصر ماهر في التشكيل الأساسي.

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بينما شهدت دكة البدلاء تواجد كل من سامسون أكينيولا ومحمد شحاتة.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح.

الوسط: نبيل عماد - عبد الله السعيد - أحمد حمدي - ناصر ماهر - أحمد زيزو.

الهجوم: سيف الجزيري

ويتواجد على دكة البدلاء كل من:

حراسة المرمى: معاذ علاء الدين

الدفاع: مصطفى الزناري - ياسر حمد

الوسط: محمد شحاتة - سيف جعفر - سيد عبد الله - ترافيس موتيابا.

الهجوم: سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة من 12 مباراة خاضهم الفريق.

بينما الأهلي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات خاضهم الفريق.

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