تنس - تأكد مشاركة نادال في بطولة برشلونة

الإثنين، 15 أبريل 2024 - 17:03

كتب : FilGoal

رافاييل نادال

قال رافائيل نادال أسطورة التنس إنه سيشارك في بطولة برشلونة المفتوحة.

البطولة ستكون الأولى التي يشارك فيها نادال منذ يناير الماضي.

وأوضح نادال في تصريحات للصحفيين: "وصلت إلى هنا كما لو أنني اتخذت القرار في اللحظات الأخيرة، وذلك لأنني كنت أشك في قدرتي على اللعب".

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وأضاف النجم الإسباني الذي غاب كثيرا في السنوات الأخيرة بسبب الإصابات "يوم الثلاثاء سأكون في الملعب".

نادال الذي سبق له تحقيق 22 لقبا من ألقاب الجراند سلام و92 لقبا فرديا طوال مسيرته سيلعب ضد الإيطالي فلافيو كوبولي يوم الثلاثاء.

أسطورة التنس لم يشارك في بطولة برشلونة المقامة على الملاعب الرملية منذ 2021.

يذكر أن نادال البالغ من العمر 37 عاما توج بلقب بطولة برشلونة في 12 مناسبة.

وكان نادال قد صرح لقناة موفي ستار قبل شهور: "ربما يكون عام 2024 هو الأخير في مسيرتي، لكن لا يمكنني تأكيد ذلك بنسبة 100%، ربما أجد نفسي تعافيت وأصبحت قادرا على استكمال مسيرتي بعدها".

وأضاف "استهدف اختتام مسيرتي في أولمبياد باريس 2024، وأتمنى أن أشارك في بطولة رولان جاروس العام المقبل".

وتابع "أنا على علم بالصعوبات التي تواجهني، واعترف بصعوبة التغلب على التقدم بالسن والمشكلات البدنية لكن رغبتي في اللعب تزيد التفاؤل داخلي".

رافائيل نادال تنس
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