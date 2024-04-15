كيف يتأهل سام مرسي للدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين، 15 أبريل 2024 - 16:21

كتب : FilGoal

احتفال سام مرسي بصعود إبسويتش تاون للشتامبيونشيب

مع دخول الموسم في أسابيعه الأخيرة.. اقترب سام مرسي لاعب وسط إبسويتش تاون من قيادة فريقه للتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

إبسويتش الذي تأهل الصيف الماضي من دوري القسم الثالث إلى دوري القسم الثاني أصبح قريبا من تحقيق حلم التأهل للممتاز.

مع بقاء 3 جولات على نهاية الموسم، يحتل رفاق الدولي المصري المركز الأول في المسابقة، وهو مركز يؤهل مباشرة لدوري الأضواء.

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موقف الجدول حاليا كالتالي:

1- إبسويتش تاون 89 نقطة

2- ليستر سيتي 88 نقطة (لعب مباراة أقل)

3- ليدز يونايتد 87 نقطة

4- ساوثامبتون 81 نقطة (لعب مباراتين أقل)

5- وست بروميتش ألبيون 72 نقطة

6- نوريتش سيتي 71 نقطة

يذكر أن البطل والوصيف يتأهلان مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما تلعب الفرق التي احتلت المراكز من الثالث إلى السادس دورة مصغرة يتأهل بطلها لمناطحة الكبار الموسم المقبل.

نقاط إبسويتش جعلته يضمن التواجد في الدورة الرباعية المؤهلة لدوري الأضواء.

لكنه يبحث عن التأهل المباشر، وهو ما سيتحقق في حالة الفوز بمبارياته الـ3 المتبقية، أو الفوز بمباراتين والتعادل في واحدة، على أن تلعب باقي النتائج في صالحه.

إبسويتش لن يلعب قبل 12 يوما من الآن، على أن يلعب مباريات الـ3 جولات الأخيرة في أسبوع واحد.

وقد يلعب ساوثامبتون صاحب المركز الرابع دورا كبيرا في حسم المتأهلين للدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مباشر، إذ سيلعب ضد ليستر الوصيف وليدز الثالث.

وتأتي مباريات إبسويتش المتبقية على النحو التالي:

الجولة 44: هال سيتي

الجولة 45: كوفنتري سيتي

الجولة 46: هيدرسفيلد تاون

فيما تأتي مباريات ليستر المتبقية على النحو التالي:

الجولة 44: وست بروميتش ألبيون

مؤجلة من الجولة 38: ساوثامبتون

الجولة 45: بريستون نورث ايند

الجولة 46: بلاكبيرن روفرز

بينما تأتي مباريات ليدز المتبقية على النحو التالي:

الجولة 44: ميدلزبره

الجولة 45: كوينز بارك رينجرز

الجولة 46: ساوثامبتون

وينتهي الموسم يوم 4 مايو المقبل، على أن تبدأ الدورة المؤهلة للممتاز بعد نهاية الموسم.

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