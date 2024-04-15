كرة يد - بفارق 12 هدفا.. الزمالك يفوز على جي إس كي ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإفريقي

الإثنين، 15 أبريل 2024 - 16:03

كتب : FilGoal

خالد وليد - الزمالك كرة يد

حقق الزمالك الفوز على جي إس كي الكونغولي بنتيجة 41-29 في نصف نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد.

وتأهل الزمالك للمباراة النهائية لينتظر الفائز من الأهلي وبي إم سي من الكونغو برازافيل.

جي إس كي كان صاحب المبادرة الأولى بالتسجيل ولكن الزمالك تمكن من قلب النتيجة لصالحه سريعا.

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وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 21-13.

وفي الشوط الثاني واصل الزمالك تقدمه ووسع الفارق لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 41-29.

ويلتقي الأهلي مع بي إم سي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

وتقام المباراة النهائية بين الزمالك والفائز من الأهلي وبي إم سي غدا الثلاثاء.

الزمالك كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد جي إس كي
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