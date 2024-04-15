تقارير: لقاء العين والهلال في دوري أبطال آسيا قد يتأجل

ذكرت تقارير سعودية أن مباراة العين الإماراتي ضد ضيفه الهلال السعودي يوم الثلاثاء في دوري أبطال آسيا، قد تتأجل بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

ويحل الهلال ضيفا على العين في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال في ملعب هزاع بن زايد.

وذكرت جريدة الشرق الأوسط أن سوء الأحوال الجوية قد يتسبب في تأجيل اللقاء المرتقب.

وأوضح التقرير أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على علم بالمخاطر المناخية، وأوضح أن المباراة قائمة في وقتها حتى اللحظة.

ومن المتوقع حدوث عواصف رعدية قوية وهطول أمطار غزيرة في الإمارات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف التقرير أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يدرس تعيين طاقم تحكيم آخر لمباراة العين الإماراتي والهلال السعودي، حال فشل وصول الطاقم الأردني إلى الإمارات بسبب سوء الأحوال الجوية.

فيما نشرت جريدة الرياضية السعودية ما ذكره المركز الإماراتي للأرصاد حول حالة الطقس في الساعات المقبلة.

إذ حذر في بيان: "من مساء الإثنين، وحتى ظهر الثلاثاء، تبدأ الحالة الجوية من المناطق الغربية، وتتقدم باتجاه أبو ظبي والمناطق الشمالية والشرقية، وتزداد كميات السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة، والبرق والرعد، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق".

وأضاف "من مساء الثلاثاء، حتى صباح الأربعاء، تبدأ موجة أخرى من المناطق الغربية، وتشمل مناطق متفرقة من الإمارات، حيث تزداد كميات السحب الركامية، مصحوبة بأمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق".

ويعد مراقب المباراة هو صاحب قرار التأجيل جنباً إلى جنب مع حكم اللقاء في حال استحالة إقامة اللقاء بسبب أحوال الطقس.