مؤتمر تشافي: ما فعله ديمبيلي آلمني.. ولنجعلها ليلة من ليالي كامب نو

الإثنين، 15 أبريل 2024 - 15:16

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على أن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان كان أكثر مدرب تأثيرا في مسيرته برفقة بيب جوارديولا ولويس أراجونيس.

ويستعد برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان غدا الثلاثاء في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هذه فرصة كبيرة لفريقنا لأننا نلعب على ملعبنا، ويجب أن يكون مونتجويك مشابه لليلة من ليالي كامب نو".

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وواصل "يعجبني كل من بيدري وجوندوجان وأتخيل تمريراتهما الحاسمة، غدا ستكون مباراة مهمة للاعبي الوسط ضد واحد من أكثر الفرق حدة في العالم".

وأكمل "غياب كريستنسن وسيرجي روبيرتو أمر حساس ومفتاح الفوز غدا هو أن نلعب كفريق وأن نقدم أرواحنا للوصول لنصف النهائي".

وتابع "أحاسيسي جيدة ومتحمس للمباراة وفخور لأنني قادر على الوصول لنصف النهائي، هذه فرصة كبيرة، الانتصارات تمنحنا الراحة ولكن الهزائم لا تجعلنا نتنفس".

وعن عودة أشرف حكيمي لباريس قال: "لويس إنريكي لديه الكثير من الخيارات ويجب أن يكون لدينا هيكل واضح للغاية وغدا سنكرر ما فعلناه في الذهاب ولكن مع بعض المتغيرات".

واستمر "باريس سان جيرمان وفرق لويس إنريكي دائما ما تهاجم وغدا سيكون هذا الأمر أكبر لأن النتيجة ضدهم".

وعن مستقبله قال: "أنت تهتمون كثيرا بمستقبلي ولكن الأهم هو ذهاب الفريق لنصف النهائي وليس ذهابي إلى أي مكان".

وأضاف "ما فعله عثمان ديمبيلي آلمني لأنه كان يعيش لحظة غير عادية هنا ولكن لا أحمل أي ضغينة ضده وغدا سأحييه بكل احترام ولدي الكثير من المودة تجاهه".

وأتم "لويس إنريكي وبيب جوارديولا ولويس أراجونيس هم أكثر المدربين الذي تركوا علامة في مسيرتي وعندما أفكر فيما يجب علي فعله أتذكرهم".

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب حديقة الأمراء بفرنسا.

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