التشكيل - سالم في هجوم المقاولون.. واستبعاد نجم بيراميدز قبل المباراة

الإثنين، 15 أبريل 2024 - 15:08

كتب : بسام أبوبكر

بيراميدز

تنطلق مواجهة المقاولون العرب، وبيراميدز، والمقررة في تمام الرابعة مساءً، على ملعب المقاولون العرب، والمؤجلة من الأسبوع العاشر بالدوري.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة من 14 مباراة ، فيما يحل المقاولون العرب في المركز الـ17 قبل الأخير برصيد 12 نقطة من 16 مباراة .

وأعلن محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب، تشكيل الذئاب لمواجهة اليوم، وجاء كالتالي:

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حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: محمد هاني تريكا - فاروق كابور - أحمد مودي - لؤي وائل

الوسط: أحمد الشيمي - معز أفولوا - عمار حمدي

الهجوم: محمد عنتر - أمادو نياس - محمد سالم

وعلى مقاعد البدلاء: عامر عامر - أمير عابد - عمر سافيولا - محمود الشبراوي - عمرو مرعي - محمد مجلي - جوزيف أوشايا - زياد فرج - فراس عايفيه

أما الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لبيراميدز، فقرر الاعتماد على نفس التشكيل الذي خاض به مواجهة الجونة والتي حقق خلالها الفوز برباعية ليتصدر الدوري، باستثناء خروج الغائب أسامة جلال، والبدء بكريم حافظ بدلاً منه.

وبعد إعلان التشكيل، أجرى مدرب بيراميدز تبديلاً باستبعاد إبراهيم عادل نتيجة تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، مع عمليات الإحماء قبل انطلاق المباراة.

وأوضح مصطفى المنيري طبيب الفري في تصريحات للصحفيين، أن إبراهيم عادل شهر بمغص معوي مفاجئ استدعى استبعاده من القائمة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: كريم حافظ - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيبي

الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي

وسط الهجوم: مصطفى فتحي - محمود عبد الحفيظ زلاكة - رمضان صبحي

الهجوم: فيستون ماييلي

وعلى دكة البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - إسلام عيسى - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود صابر - أحمد فتحي - دودو الجباس

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