مؤتمر بيدري: يجب أن نأكل باريس سان جيرمان

شدد بيدري لاعب برشلونة على أنه لا يفكر في الإصابات التي تعرض لها في السابق.

ويستعد برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بيدري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الفريق متحمس جدا لخوض مباراة مهمة مثل التي سنخوضها غدا، لقد عدت من لحظة غير جيدة على المستوى الشخصي ولكنني أتطلع حقا إلى مباراة الغد".

وواصل "أنا محظوظ لأنني لا أفكر في الإصابات التي تعرضت لها عندما أدخل الملعب، أنا في أفضل أحوالي وأشعر بالرغبة والتفاؤل".

واستمر "مستقبلي؟ أنا هادئ جدا وواثق من أن برشلونة سيحقق ما تحدثنا عنه".

وتابع "تلك المباراة قد تكون الأهم في مسيرتي مثلها مثل نصف نهائي اليورو وكنت أفكر في خوض تلك الليالي ببرشلونة منذ مدة طويلة".

وشدد "الناس يحبون الحديث عن الفريق المرشح للفوز ولكن أعتقد أننا فريقان متساويان وستكون مباراة لطيفة للمشاهدين وسنقدم أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز".

وأضاف "يجب أن نحذر لأن باريس سان جيرمان قادم من أجل كل شيء وسيحاولون قلب الأمور، صحيح نحن نملك الأفضلية ولكن يجب أن نخرج ونأكل باريس سان جيرمان".

وعن عودته من الإصابة قال: "لم أحتج إلى معالج نفسي ولكن مع المدربين قمنا بعمل رائع".

وعن كيفية إيقاف كيليان مبابي قال: "يجب أن نمتلك الكرة ونتأكد من أن لا يصنعوا الفرص وليس فقط مبابي، يجب أن نحذر من باركولا أيضا هم جيدين في وضعية واحد ضد واحد".

وتابع "الريمونتادا ضد باريس؟ هذا شيء يجب أن يبقى في الأذهان ولا أصدق كيف حدث وأتمنى ان نقدم الفرحة من جديد للجماهير".

وأتم "ستكون مباراة محتدمة وسيضعون الضغط علينا وكل منا سيحاول القتال على الاستحواذ وفي النهاية من سيحصل على الكرة سيفوز".

مباراة الذهاب على ملعب حديقة الأمراء انتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.