انتهت السوبر الإفريقي لليد - الزمالك (41)-(29) جي إس كي

الإثنين، 15 أبريل 2024 - 14:24

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - الزمالك كرة يد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الزمالك ضد جي إس كي في نصف نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد.

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نهاية المباراة

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ق25. 5 دقائق أخيرة على نهاية المباراة والنتيجة الحالية 37-25 للزمالك.

ق7. الفارق يتسع ويصل إلى 10 هداف.. النتيجة الحالية 26-16 للزمالك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27. الزمالك يستمر في التقدم والنتيجة الحالية 19-13.

ق21. الزمالك يوسع الفارق أكثر والنتيجة الحالية 16-10.

ق12. الفارق يتسع والنتيجة حاليا 12-8 لصالح الزمالك.

ق7. الزمالك يتقدم والنتيجة الحالية 7-5.

ق3. النتيجة الحالية التعادل 2-2.

بداية المباراة

شاهد المباراة مباشرة

بداية المباراة بعد قليل

الزمالك كرة يد كأس السوبر الإفريقي
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