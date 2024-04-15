انتهت السوبر الإفريقي لليد - الزمالك (41)-(29) جي إس كي
الإثنين، 15 أبريل 2024 - 14:24
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الزمالك ضد جي إس كي في نصف نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد.
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نهاية المباراة
ق25. 5 دقائق أخيرة على نهاية المباراة والنتيجة الحالية 37-25 للزمالك.
ق7. الفارق يتسع ويصل إلى 10 هداف.. النتيجة الحالية 26-16 للزمالك.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق27. الزمالك يستمر في التقدم والنتيجة الحالية 19-13.
ق21. الزمالك يوسع الفارق أكثر والنتيجة الحالية 16-10.
ق12. الفارق يتسع والنتيجة حاليا 12-8 لصالح الزمالك.
ق7. الزمالك يتقدم والنتيجة الحالية 7-5.
ق3. النتيجة الحالية التعادل 2-2.
بداية المباراة
شاهد المباراة مباشرة
بداية المباراة بعد قليل
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