سبورت: أزمة بين مبابي وريال مدريد.. طلب ماكرون ورفض اقتراح النادي

نشرت صحيفة سبورت الإسبانية تفاصيل أزمة بين كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الحالي، والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، ونادي ريال مدريد الإسباني المنتظر أن يعلن إتمام صفقة انضمام مبابي رسميا خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن مبابي يضع المشاركة في أوليمبياد باريس كأولوية بناءً على طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث يعد أحد الوجوه الرئيسية باعتباره فرنسيا وصورة للتعددية الثقافية.

وكان إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، وجه الدعوة إلى كيليان مبابي، لحضور مأدبة عشاء، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بنهاية فبراير الماضي.

وكشف راديو مونت كارلو عن تفاصيل اللقاء وقتها حيث نشر فيديو لحديث ودي قصير بين الرئيس الفرنسي، وأمير قطر، مع مبابي، سُمع خلاله تميم بن حمد يوجه رسالة لمبابي "حظا سعيدًا"، تحت أنظار ماكرون الذي وجه كلامه لمبابي: "سوف تخلق لنا المزيد من المشاكل".

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد لا يرغب في غياب مبابي عن جولة الفريق الملكي في الولايات المتحدة استعدادا للموسم الجديد.

ويخشى ريال مدريد أن يفتح الباب لطلب مشاركة تشاوميني وكامافينجا في الأوليمبياد

ويرغب الرئيس الفرنسي ماكرون في إبراز التعددية الثقافية خلال الأوليمبياد لهذا منح الأولوية لوجود مهاجم فرنسا والرياضي الأكثر شعبية في البلاد حاليا، حيث يتواجد بجانبه أنطوان جريزمان، ولاعبو كرة السلة فيكتور ويمبانياما وليتيسيا جوابو، والمتسلق أوريان بيرتونيس، ولاعب الرجبي أنطوان دوبون ولاعبة الجودو كلاريس اجبيجنينو.

كما تعد تلك التجربة لمبابي هي فرصة لن تتكرر في مسيرته، بأن يكون الوجه البارز للأوليمبياد التي تستضيفها بلاده.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس، وهو التاريخ الذي سيتواجد فيه ريال مدريد في الولايات المتحدة لاستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد وخوض جولة ودية ستضيف الكثير لخزينة النادي، وسيرتفع المقابل حال تواجد مبابي.

سبورت كشفت عن حل ريال مدريد المقترح بأن يتخلى مبابي عن 50 % من حقوق صور اللاعب لتعويض خسائر غيابه عن جولة الولايات المتحدة وهو ما رفضه محامي مبابي.

ويلعب ريال مدريد يوم 31 يوليو في شيكاغو ضد ميلان الإيطالي، قبل مواجهة برشلونة يوم 3 أغسطس في نيويورك، وفي السادس من أغسطس يواجه تشيلسي

ووفقا للصحيفة، مازال موعد تقديم مبابي في إطار النقاش مع بيريز، حيث يفكر رئيس ريال مدريد في تقديمه بمجرد انتهاء اليورو، قبل جولة الولايات المتحدة (أو الأوليمبياد)، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق هناك محاولات من جانب مبابي بأن يكون تقديمه بمجرد انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية يوم 11 أغسطس، والتحايل على رفض نادي ريال مدريد مشاركته في أوليمبياد باريس.