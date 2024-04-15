أسوان لـ في الجول: قدمنا استئنافا ضد إيقاف القيد.. والنادي له الحق وليس أياجوا

صرح الشافعي صالح رئيس أسوان، أن النادي قدم استئنافا على قرار إيقاف القيد وكافة القرارات التي صدرت بحق النادي.

وأوضح الشافعي في تصريحات خاصة لـFilGoal.com، أن كافة القرارات والإجراءات تم إيقافها حتى الفصل في الاستئناف المقدم من النادي.

وأكمل رئيس نادي أسوان: "رافئيل أياجوا مرتبط بتعاقد مع النادي، ورحل عن الفريق من أجل الزواج، وبالتالي النادي هو من له الحق وليس اللاعب".

وأضاف: "لا يوجد دليل على الاعتداء على اللاعب فكل اللاعبين نعاملهم باحترام".

وكانت الرابطة الدولية للاعبين المحترفين "فيفبرو"، أعلنت صدور عقوبات من غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد نادي أسوان لصالح اللاعب النيجيري رافائيل أياجوا.

وجاءت القرارات التي نشرها فيفبرو كالتالي: "إيقاف نادي أسوان من القيد لمدة فترتي انتقال، وحصول اللاعب على كافة مستحقاته المتأخرة، وتعويض اللاعب بسبب الإنهاء المبكر لعقده، بالإضافة إلى تعويضه معنويا بما يعادل 6 أشهر نظرا للأحداث التي تعرض لها".

وكان أياجوا انضم في صيف 2022 إلى نادي أسوان قادما من فريق لوبي ستارز، قبل أن ظهر اللاعب في فيديو يدعي فيه تعرضه للضرب من قبل أحد مسؤولي أسوان لإجباره على توقيع وثائق حصوله على كامل مستحقاته رغم ادعائه عدم تحصيلها بعد.

المواقع النيجيرية تناقلت الفيديو تحت عناوين "إدارة أسوان تحاول إرغام لاعب نيجيري على توقيع إيصالات حصوله على مستحقاته كاملة رغم قص جزء كبير منها".. تعرف على التفاصيل الكاملة للقضية بالضغط هنا

وبعد انتشار الفيديو، أصدر أسوان بيانا رسميا، ينفي فيه التعرض للاعب بأي سوء، بل وأنهم فوجئوا بالتصرفات غير الاحترافية والادعاءات الكاذبة والمعلومات غير الدقيقة والمضللة واختلاق الروايات غير الصادقة التى ساقها رافائيل أياجوا بشخصه أو عن طريق الوكلاء الذين يديرون مواقفه الصادرة في نهاية الموسم، في الوقت الذى اتخذت فيه إدارة أسوان كل الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية طبقا لبنود التعاقد الموثقة بين النادي واللاعب على مدار الموسم الأول من تعاقده الممتد لمدة ثلاث مواسم تنتهي في 2024-2025.