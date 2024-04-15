أسوان لـ في الجول: قدمنا استئنافا ضد إيقاف القيد.. والنادي له الحق وليس أياجوا

الإثنين، 15 أبريل 2024 - 13:27

كتب : رضا السنباطي

رافاييل إياجوا - أسوان

صرح الشافعي صالح رئيس أسوان، أن النادي قدم استئنافا على قرار إيقاف القيد وكافة القرارات التي صدرت بحق النادي.

وأوضح الشافعي في تصريحات خاصة لـFilGoal.com، أن كافة القرارات والإجراءات تم إيقافها حتى الفصل في الاستئناف المقدم من النادي.

وأكمل رئيس نادي أسوان: "رافئيل أياجوا مرتبط بتعاقد مع النادي، ورحل عن الفريق من أجل الزواج، وبالتالي النادي هو من له الحق وليس اللاعب".

أخبار متعلقة:
فيفبرو: إيقاف قيد أسوان فترتين وإلزامه بتعويضات في قضية ضرب "أياجوا" بيان بالمستندات - أسوان يكذب أياجوا: اعتداء الإداري عليه مزعوم.. سنفرغ الكاميرات ونشكوه أمام فيفا أياجوا يرد على أنباء هروبه عبر في الجول: عدت لنيجيريا لتلقي العلاج.. وأنتظر التأشيرة للعودة لـ أسوان

وأضاف: "لا يوجد دليل على الاعتداء على اللاعب فكل اللاعبين نعاملهم باحترام".

وكانت الرابطة الدولية للاعبين المحترفين "فيفبرو"، أعلنت صدور عقوبات من غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد نادي أسوان لصالح اللاعب النيجيري رافائيل أياجوا.

وجاءت القرارات التي نشرها فيفبرو كالتالي: "إيقاف نادي أسوان من القيد لمدة فترتي انتقال، وحصول اللاعب على كافة مستحقاته المتأخرة، وتعويض اللاعب بسبب الإنهاء المبكر لعقده، بالإضافة إلى تعويضه معنويا بما يعادل 6 أشهر نظرا للأحداث التي تعرض لها".

وكان أياجوا انضم في صيف 2022 إلى نادي أسوان قادما من فريق لوبي ستارز، قبل أن ظهر اللاعب في فيديو يدعي فيه تعرضه للضرب من قبل أحد مسؤولي أسوان لإجباره على توقيع وثائق حصوله على كامل مستحقاته رغم ادعائه عدم تحصيلها بعد.

المواقع النيجيرية تناقلت الفيديو تحت عناوين "إدارة أسوان تحاول إرغام لاعب نيجيري على توقيع إيصالات حصوله على مستحقاته كاملة رغم قص جزء كبير منها".. تعرف على التفاصيل الكاملة للقضية بالضغط هنا

وبعد انتشار الفيديو، أصدر أسوان بيانا رسميا، ينفي فيه التعرض للاعب بأي سوء، بل وأنهم فوجئوا بالتصرفات غير الاحترافية والادعاءات الكاذبة والمعلومات غير الدقيقة والمضللة واختلاق الروايات غير الصادقة التى ساقها رافائيل أياجوا بشخصه أو عن طريق الوكلاء الذين يديرون مواقفه الصادرة في نهاية الموسم، في الوقت الذى اتخذت فيه إدارة أسوان كل الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية طبقا لبنود التعاقد الموثقة بين النادي واللاعب على مدار الموسم الأول من تعاقده الممتد لمدة ثلاث مواسم تنتهي في 2024-2025.

الدوري فيفبرو نادي أسوان أياجوا إيقاف قيد أسوان
نرشح لكم
فيفبرو: إيقاف قيد أسوان فترتين وإلزامه بتعويضات في قضية ضرب "أياجوا" مواعيد مباريات الإثنين 15 إبريل - الزمالك ضد الأهلي.. وعودة دوري المحترفين قائمة الممنوعات للجمهور في قمة الدوري بين الزمالك والأهلي خبر في الجول - "مازيمبي أهم من القمة".. كواليس جلسة كولر مع مروان عطية لاستبعاده أمام الزمالك مدرب الإسماعيلي: سنعاني لآخر مباراة في الدوري.. والشيخ سيحصل على عدد دقائق أكبر في الجول يكشف أسباب 10 غيابات من الأهلي في القمة ضد الزمالك خبر في الجول - عودة معلول لقائمة الأهلي أمام الزمالك.. وغياب مروان عطية وتاو قائمة بيراميدز - 22 لاعبا ضمن خيارات يورشيتيش لمواجهة المقاولون
أخر الأخبار
سبورت: أزمة بين مبابي وريال مدريد.. طلب ماكرون ورفض اقتراح النادي 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
دي بروين: فودين يمكنه صناعة التاريخ في الـ15 عاما المقبلة 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أسوان لـ في الجول: قدمنا استئنافا ضد إيقاف القيد.. والنادي له الحق وليس أياجوا 40 دقيقة | الدوري المصري
ثنائي دفاع سيتي جاهز للمشاركة ضد ريال مدريد 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – تحسن في حالة إمام عاشور.. وشرط لمشاركته ضد مازيمبي 53 دقيقة | الكرة المصرية
فيفبرو: إيقاف قيد أسوان فترتين وإلزامه بتعويضات في قضية ضرب "أياجوا" ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - فحص طبي لـ مروان عطية للوقوف على إمكانية مشاركته ضد مازيمبي ساعة | الكرة المصرية
هل أهدر مهاجمو ليفربول فرصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة 3 طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية 4 مؤتمر كولر: سيكون هناك مشكلة أن يفكر لاعب في نفسه.. وأتمنى نهاية هذا الكابوس