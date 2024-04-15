ثنائي دفاع سيتي جاهز للمشاركة ضد ريال مدريد

ذكرت جريدة تليجراف أن مانشستر سيتي سيستعيد نجمي دفاعه كايل ووكر وجون ستونز أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وأوضح التقرير أن ووكر أصبح جاهزا للمشاركة في سيتي بعد غيابه منذ الإصابة مع منتخب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي مارس الماضي.

وأضاف التقرير أن حالة ووكر البدنية خلال الساعات المقبلة قبل اللقاء ستحدد مدى إمكانية مشاركته كأساسي أو كبديل.

كما أصبح زميله جون ستونز جاهزا للمشاركة أمام الفريق الملكي بعد تعافيه من الإصابة.

في لقاء الذهاب، تعادل ريال مدريد الإسباني مع ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثة أهداف لكل فريق، في مباراة مثيرة جمعتهما بملعب سنتياجو برنابيو معقل الملكي.

وينتظر ريال مدريد ومانشستر سيتي حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال في لقاء العودة يوم الأربعاء في ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

ثلاثية ريال مدريد سجلها كل من إدواردو كامافينجا ورودريجو وفيدي فالفيردي، بينما سجل لمانشستر سيتي كل من بيرناردو سيلفا وفيل فودين ويوشكو جفارديول.

ويلعب المتأهل من هذه المواجهة ضد الفائز من أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في لندن بالتعادل 2-2.