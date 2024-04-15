فيفبرو: إيقاف قيد أسوان فترتين وإلزامه بتعويضات في قضية ضرب "أياجوا"

أعلنت الرابطة الدولية للاعبين المحترفين "فيفبرو"، صدور عقوبات من غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد نادي أسوان لصالح اللاعب النيجيري رافائيل أياجوا.

وقررت غرفة تسوية المنازعات إيقاف نادي أسوان من القيد لمدة فترتي انتقال، وحصول اللاعب على كافة مستحقاته المتأخرة.

كما قررت تعويض اللاعب بسبب الإنهاء المبكر لعقده، بالإضافة إلى تعويضه معنويا بما يعادل 6 أشهر نظرا للأحداث التي تعرض لها.

وقال أياجوا في تصريحات نشرها فيفبرو: "أقدر حقًا فيفبرو ووكيل أعمالي الذي ساعدني في الأوقات العصيبة".

وأكمل اللاعب النيجيري: "على الرغم من حصولي على العدالة التي كنت أتمناها، إلا أنني أشعر أيضًا بالإحباط لأن هؤلاء الأشخاص ما زالوا في أسوان؛ شعرت أنه كان ينبغي على الفيفا أن يفعل شيئًا لضمان عدم قدرتهم على العمل في قطاع كرة القدم"، مضيفا: "عندما يُسمح لأشخاص مثل هؤلاء بالبقاء في كرة القدم، يمكنهم أن يفعلوا بالآخرين مرة أخرى ما فعلوه بي".

وكان أياجوا انضم في صيف 2022 إلى نادي أسوان قادما من فريق لوبي ستارز، قبل أن ظهر اللاعب في فيديو يدعي فيه تعرضه للضرب من قبل أحد مسؤولي أسوان لإجباره على توقيع وثائق حصوله على كامل مستحقاته رغم ادعائه عدم تحصيلها بعد.

المواقع النيجيرية تناقلت الفيديو تحت عناوين "إدارة أسوان تحاول إرغام لاعب نيجيري على توقيع إيصالات حصوله على مستحقاته كاملة رغم قص جزء كبير منها".. تعرف على التفاصيل الكاملة للقضية بالضغط هنا

وبعد انتشار الفيديو، أصدر أسوان بيانا رسميا، ينفي فيه التعرض للاعب بأي سوء، بل وأنهم فوجئوا بالتصرفات غير الاحترافية والادعاءات الكاذبة والمعلومات غير الدقيقة والمضللة واختلاق الروايات غير الصادقة التى ساقها رافائيل أياجوا بشخصه أو عن طريق الوكلاء الذين يديرون مواقفه الصادرة في نهاية الموسم، في الوقت الذى اتخذت فيه إدارة أسوان كل الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية طبقا لبنود التعاقد الموثقة بين النادي واللاعب على مدار الموسم الأول من تعاقده الممتد لمدة ثلاث مواسم تنتهي في 2024-2025.