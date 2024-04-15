مدرب سام مرسي يحصد جائزة الأفضل في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي

توج كيران مكينا مدرب إبسويتش تاون بجائزة أفضل مدرب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لموسم 2023/2024.

مكينا هو مدرب إبسويتش تاون الفريق الذي يلعب بصفوفه سام مرسي لاعب منتخب مصر.

ويتصدر إبسويتش تاون في الوقت الحالي جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 89 نقطة وبفارق نقطة عن ليستر صاحب المركز الثاني وليدز يونايتد صاحب المركز الثالث قبل ثلاث جولات على نهاية الدوري.

ويحتاج إبسويتش للفوز في الثلاث مباريات المقبلين للصعود بشكل رسمي للدوري الممتاز أو انتظار تعثر أحد منافسيه.

المدرب صاحب الـ 37 عاما يقود إبسويتش منذ عام 2021 وقد قاد الفريق للصعود من دوري الدرجة الثانية بالموسم الماضي وينافس حاليا على الصعود للدوري الممتاز.

إبسويتش هو الفريق الأول الذي يقوده مكينا كرجل أول بعد تجربة كمساعد في مانشستر يونايتد وعدة تجارب كمدرب لفرق الشباب.

سام مرسي هو قائد إبسويتش تاون ويلعب معه منذ بداية الموسم الماضي.

لاعب الوسط صاحب الـ 32 عاما شارك في 41 مباراة مع إبسويتش منذ بداية الموسم ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 6 أهداف.