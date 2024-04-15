بايرن يستعيد نجميه قبل مواجهة أرسنال

استعاد بايرن ميونيخ نجميه مانويل نوير وليروي ساني قبل يومين من لقاء أرسنال المرتقب.

ويحل أرسنال ضيفا على بايرن في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وأفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن الثنائي عاد إلى تدريبات بايرن ميونيخ يوم الاثنين.

وغاب الثنائي عن لقاء كولن في الدوري الألماني يوم السبت، بعدما شارك كأساسي في لقاء الذهاب أمام المدفعجية الأسبوع الماضي.

وكان توماس توخيل مدرب بايرن قد تحدث للصحفيين عن الموقف قائلا: "بالنسبة لمانويل نوير أظن أنه يستطيع اللعب، ربما كنا سنخاطر أمام كولن لو كانت المباراة مهمة للغاية".

وأضاف "سنحاول تجهيز ساني لمباراة يوم الأربعاء".

وحسم التعادل الإيجابي مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين أرسنال وبايرن ميونيخ.

وتعادل الفريقان بهدفين لكل منهما بالمباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات معقل فريق أرسنال بلندن.

وافتتح أرسنال التسجيل عن طريق بوكايو ساكا قبل أن يتعادل سيرجي جنابري ثم يتقدم هاري كين في الشوط الأول.

وبالربع ساعة الأخيرة من الشوط الثاني نجح ليوناردو تروسارد في خطف التعادل.

وتعادل الفريقان في لندن لأول مرة منذ ديسمبر 2000 والمفارقة أن التعادل كان بنفس النتيجة.

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