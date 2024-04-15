قائمة باريس سان جيرمان - عودة حكيمي لمواجهة برشلونة

الإثنين، 15 أبريل 2024 - 11:51

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان

أعلن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة برشلونة.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة برشلونة غدا الثلاثاء على ملعب الأخير في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة تواجد أشرف حكيمي بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب الإيقاف.

أخبار متعلقة:
سكاي: هالر قد يغيب لنهاية الموسم رونالدو يرفض وصف ما فعله أمام الهلال بالسلوك المشين تقييم صلاح أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية حكم الـ "فما حاجة".. دانييلي أورساتو يقود مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: جانلويجي دوناروما – كيلور نافاس – أرناو تينياس.

الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – لوكاس هيرنانديز – نونو مينديز – نوردي موكويلي – بيرالدو – ميلان شكرينيار.

الوسط: مانويل أوجارتي – فابيان رويز – دانيلو – فيتينيا – لي كانج إن – كارلوس سولير – وارين زايري إيمري.

الهجوم: كيليان مبابي - جونكالو راموس – عثمان ديمبيلي – ماركو أسينسيو – راندال كولو مواني – برادلي باركولا.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب حديقة الأمراء بفرنسا.

برشلونة باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا أشرف حكيمي
نرشح لكم
ثنائي دفاع سيتي جاهز للمشاركة ضد ريال مدريد بايرن يستعيد نجميه قبل مواجهة أرسنال حكم الـ "فما حاجة".. دانييلي أورساتو يقود مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد بيدري: أتمنى بقاء تشافي..ولم أتخيل العودة بهذه الطريقة بيلد: بايرن يدرس التخلي عن مزراوي.. ويوفنتوس أبرز المهتمين هيرنانديز: سنتأهل لنصف النهائي على حساب برشلونة سبورت: تطور مثير في مستقبل تشافي مع برشلونة لويس إنريكي: لدي ثقة كبيرة.. ومباراة الإياب مثل النهائي
أخر الأخبار
ثنائي دفاع سيتي جاهز للمشاركة ضد ريال مدريد 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – تحسن في حالة إمام عاشور.. وشرط لمشاركته ضد مازيمبي 3 دقيقة | الكرة المصرية
فيفبرو: إيقاف قيد أسوان فترتين وإلزامه بتعويضات في قضية ضرب "أياجوا" 14 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - فحص طبي لـ مروان عطية للوقوف على إمكانية مشاركته ضد مازيمبي 22 دقيقة | الكرة المصرية
هل أهدر مهاجمو ليفربول فرصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب سام مرسي يحصد جائزة الأفضل في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
بايرن يستعيد نجميه قبل مواجهة أرسنال ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائمة باريس سان جيرمان - عودة حكيمي لمواجهة برشلونة ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة 3 طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية 4 مؤتمر كولر: سيكون هناك مشكلة أن يفكر لاعب في نفسه.. وأتمنى نهاية هذا الكابوس