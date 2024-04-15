سكاي: هالر قد يغيب لنهاية الموسم

الإثنين، 15 أبريل 2024 - 11:28

كتب : FilGoal

سيباستيان هالير - بوروسيا دورتموند

قد يغيب الإيفواري سيباستيان هالر عن ناديه صفوف بروسيا دورتموند حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الساق، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا.

واستبدل هالر خلال الدقائق العشر الأولى من مباراة فريقه ضد بوروسيا مونشنجلادباخ بسبب الإصابة.

وأوضح التقرير أن النتائج النهائية لفحوصات هالر لم تخرج للنور بعد، لكن من المؤكد غيابه عن لقاء أتليتكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بعدما منح دورتموند الأمل بتسجيل هدف متأخر لينتهي اللقاء بفوز الإسبان 2-1.

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وأضاف التقرير أن إصابة هالر في ساقه قد تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

كانت مباراة جلادباخ هي أول مباراة يلعبها هالر كأساسي في الدوري هذا الموسم، ومن المحتمل أن تكون الأخيرة هذا الموسم.

وفي أول موسم كامل له في دورتموند، عانى هالر من الإصابات وتباين المستوى.

ولكن على الصعيد الدولي، لعب هالر دورًا حاسما في تتويج منتخب كوت ديفوار بكأس الأمم الإفريقية 2023.

فقد سجل هدفين حاسمين في نصف النهائي والنهائي.

بروسيا دورتموند سيباستيان هالر
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