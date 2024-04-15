رونالدو يرفض وصف ما فعله أمام الهلال بالسلوك المشين

رفض نادي النصر اعتبار ما فعله نجمه كريستيانو رونالدو في مباراة الهلال في كأس السوبر السعودي بالسلوك المشين، وذلك في خطاب رسمي، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن نادي النصر رد على خطاب لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بأن البطاقة الحمراء التي حصل عليها رونالدو أمام الهلال في غير مستحقة ويفترض ألا تصل إلى (سلوك مشين) كونه تنافس على الكرة لأن رونالدو يبحث عن لعبها بسرعة.

وجاء ذلك بعد أن طلبت اللجنة إفادة من اللاعب، والتي أرسلها النادي للجنة يوم الأحد، حسب التقرير.

يذكر أن الحكم محمد الهويش رفع تقريره عن مباراة فريق الهلال ونظيره النصر، ضمن نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، فور انتهائها.

ودوَّن فيه ارتكاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأصفر، سلوكًا مشينًا بعد استخدامه الكوع بقوةٍ مفرطةٍ لضرب علي البليهي، مدافع الهلال، وفقًا لما نشرت الرياضية.

وأشهر الهويش، في الدقيقة 86 من المباراة، البطاقة الحمراء المباشرة لرونالدو، الذي بدا معترضًا على القرار، قبل أن يغادر أرضية ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، العاصمة الإماراتية.

وتعاقِب لائحة الانضباط في الاتحاد السعودي اللاعب مرتكب السلوك المشين بالإيقاف مباراتين، ودفع غرامة قدرها 20 ألف ريال.

وحقق الهلال الفوز على النصر في نصف النهائي، قبل أن يتوج باللقب عقب فوزه على اتحاد جدة في النهائي.

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