حكم الـ "فما حاجة".. دانييلي أورساتو يقود مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعيين دانييلي أورساتو حكما لمواجهة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد.

ويلتقي مانشستر سيتي مع ريال مدريد على ملعب الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.

أورساتو يحمل فأل جيد لجماهير ريال مدريد إذ كان حكما لمواجهة الفريقين بين التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الموسم قبل الماضي والتي انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

المباراة كانت قد شهدت "الريمونتادا" الشهيرة "بالفما حاجة" عندما عاد ريال مدريد في الدقائق الخمسة الأخيرة بهدفي البديل رودريجو.

بشكل عام فإن أورساتو قاد 8 مباريات سابقة لريال مدريد حقق الفريق خلالها الفوز في 4 مباريات وخسر 4 آخرين.

المباراة الأخيرة التي قادها الحكم الإيطالي لريال مدريد كانت ضد تشيلسي في إياب ربع نهائي الموسم الماضي وانتهت بفوز الميرينجي بهدفين دون مقابل.

على الجانب الآخر قاد أورساتو 6 مباريات سابقة لمانشستر سيتي فاز الفريق خلالها في 4 وخسر مباراتين.

وقاد أورساتو آخر مباراة لمانشستر سيتي في دور المجموعات بالموسم الماضي ضد دورتموند وانتهت بفوزه بهدفين مقابل هدف.

مباراة الذهاب على سانتياجو برنابيو كانت قد انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.