مواعيد مباريات الإثنين 15 إبريل - الزمالك ضد الأهلي.. وعودة دوري المحترفين
الإثنين، 15 أبريل 2024 - 10:15
كتب : FilGoal
تقام اليوم مباراة القمة في الدوري المصري بين الزمالك والأهلي، كما يعود دوري المحترفين أو دوري القسم الثاني المصري.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
المقاولون العرب × بيراميدز.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
الزمالك × الأهلي.. 7:0 مساء - أون تايم سبورتس 1.
الدوري الإنجليزي
تشيلسي × إيفرتون.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
أوساسونا × فالنسيا.. 9:00 مساء - بي إن سبوراتس 3.
الدوري الإيطالي
فيورنتينا × جنوى.. 6:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
أتالانتا × هيلاس فيرونا.. 8:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
الدوري التركي
ألانيا سبورس × جالاتاسراي.. 7:00 مساء.
كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد
الزمالك × جي إس كي.. 2:30 مساء
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