روما يعلن تحسن الحالة الصحية لـ نديكا

الإثنين، 15 أبريل 2024 - 00:02

كتب : FilGoal

إيفان نديكا - روما

أعلن نادي روما تحسن الحالة الصحية للاعبه إيفان نديكا.

وسقط المدافع الإيفواري أرضا خلال مباراة أودينيزي بعدما شعر بهبوط في الدورة الدموية.

وتوقفت مباراة أودينيزي ضد روما في الجولة 32 من الدوري الإيطالي عند الدقيقة 71 حيث لم يُستكمل اللقاء.

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وأوضح النادي العاصمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "قام الفريق بزيارة نديكا في المستشفى، إيفان يشعر بتحسن الآن وبدا في حالة نفسية جيدة، وتقرر أن يبقى تحت الملاحظة في المستشفى".

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا" فلم يُستخدم جاهز مزيل الرجفان لضربات القلب مع اللاعب، وهو واع عندما تم رفعه على النقالة، وأشار بإشارة إبهامه لأعلى.

فيما أشارت شبكة "دازن" أن الاختبارات الأولية أشارت إلى احتمال تعرض إيفان نديكا لأزمة قلبية، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء المزيد من الاختبارات.

وسيتم استكمال الدقائق المتبقية من المباراة (18 دقيقة) بنفس النتيجة في وقت لاحق، وحظى نديكا بتصفيق حاد من الجماهير في المدرجات.

وتقدم أودينيزي بهدف روبرتو بيريرا في الدقيقة 23 من عمر اللقاء.

وسجل روميلو لوكاكو هدف التعادل في الدقيقة 64.

ويظل روما خامسا برصيد 55 نقطة، بينما يحتل أودينيزي المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة.

روما الدوري الإيطالي إيفان نديكا
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