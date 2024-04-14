وكيل فيتوريا: اتحاد الكرة توصل لاتفاق لجدولة الشرط الجزائي ثم فؤجئنا بتصريحاتهم

الأحد، 14 أبريل 2024 - 23:54

كتب : FilGoal

مؤتمر روي فيتوريا

أوضح كريم أبو سليمان وكيل روي فيتوريا المدير الفني السابق لـ منتخب مصر أن البرتغالي سيتخذ الإجراءات القانونية بالكامل حال لم يحصل على قيمة الشرط الجزائي.

ورحل فيتوريا عن تدريب منتخب مصر عقب الخروج من دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا 2023.

وقال وكيل فيتوريا عبر أون تايم سبورتس: "محامي فيتوريا أرسل إنذارا لاتحاد الكرة وأصدر بيانا بشأن مستحقاته المتأخرة".

أخبار متعلقة:
جمال علام يرد على شكوى فيتوريا.. وسبب عدم دفع الشرط الجزائي اتحاد الكرة: أزمة فيتوريا لن تصل إلى المحاكم الرياضية حوار- فيتوريا: رحيلي عن تدريب مصر جاء بسبب ضغوطات خارجية.. والعمل مع صلاح كان رائعا في الجول يكشف تفاصيل أزمة فيتوريا مع اتحاد الكرة وحقيقة اللجوء إلى فيفا

وأضاف "عدم وجود شرط جزائي في عقد فيتوريا؟ الأمور واضحة، اتحاد الكرة توصل لاتفاق مع فيتوريا على جدولة الشرط الجزائي، لكن لم يتقاضى أي مبلغ طيلة الأشهر الماضية".

وأكمل "العقود مُلزمة حتى النهاية، والكلام تغير، وفيتوريا تقبل قرار الجدولة على أكثر من شهر وهو ما لم يتم حتى الآن".

وواصل "فؤجئنا بتصريحات من مسؤولي اتحاد الكرة بأن عقد فيتوريا لا يحتوى على شرط جزائي".

وأتم "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالكامل من محامي فيتوريا حال لم يحصل مستحقاته".

ماذا حدث؟

كشف FilGoal.com في وقت سابق أن بداية الأزمة ترجع إلى الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد المصري لكرة القدم مع فيتوريا لتقسيط مستحقاته البالغة 640 ألف يورو.

وجاء ذلك بعد أن إنهاء اتحاد الكرة لمستحقات مساعديه الأجانب، وتم الاتفاق معه على تقسيم المبلغ المتبقي له على 4 دفعات، وكانت الدفعة الأولى مستحقة في بداية فبراير.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة رفض تحويل الأموال وقرر تجميد الاتفاق بحجة مراجعته قانونيا.

وأعلن جمال علام رئيس الاتحاد المصري تلقي إنذارا من محامي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب من أجل المطالبة بالشرط الجزائي في عقده.

وقال علام في تصريحات مرسلة للصحفيين: "تلقى الاتحاد المصري بالفعل إنذارا من محامي فيتوريا للمطالبة بالشرط الجزائي في عقده الذي تم فسخه".

وأوضح "الاتحاد ملتزم بالعقود التي أبرمها بدليل صرف الشرط الجزائي للمساعدين الأربعة للمدرب البرتغالي".

وكشف علام "الشئون القانونية بالاتحاد المصري أوضحت أن هناك بندا في التعاقد يسمح بالفسخ بدون شرط جزائي وعلى هذا الأساس تم التصرف حيال تلك القضية".

وتابع "أرسل الاتحاد المصري العقد إلى وزارة الشباب والرياضة لدراسته مرة أخرى ولو جاءت التوصية بدفع الشرط الجزائي فلن نمانع في دفع".

واختتم علام تصريحاته "لا صحة لأحقية فيتوريا في الحصول علي باقي قيمة عقده بالكامل وفقا لبنود العقد، من حق المدعي المطالبة بأي شيء، وفي النهاية العقد شريعة المتعاقدين".

ورحل فيتوريا عن تدريب منتخب مصر عقب الخروج من كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وكان منتخب مصر ودع كأس أمم إفريقيا من دور الـ 16 بعد الخسارة من الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح.

اتحاد الكرة منتخب مصر روي فيتوريا
نرشح لكم
كرة صالات - منتخب مصر يفوز بـ 10 أهداف على ناميبيا ويتأهل لنصف نهائي إفريقيا جمال علام يرد على شكوى فيتوريا.. وسبب عدم دفع الشرط الجزائي كرة صالات – منتخب مصر يهزم ليبيا في افتتاح كأس أمم إفريقيا مدرب نيوزيلندا: سوء الحظ حرمنا من الفوز على مصر.. وصلاح الخسارة الأكبر علام: ميكالي مرشح لتدريب منتخب الشباب عقب الأولمبياد مصدر من المنتخب الأولمبي يوضح لـ في الجول حقيقة تواجد صلاح في باريس 2024 جمال علام يكشف موقف صلاح من أولمبياد باريس 2024 الكومي: لا يوجد عاقل يمكنه التقليل من تأثير غياب صلاح مع المنتخب.. وعقوبات المسابقات
أخر الأخبار
روما يعلن تحسن الحالة الصحية لـ نديكا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
وكيل فيتوريا: اتحاد الكرة توصل لاتفاق لجدولة الشرط الجزائي ثم فؤجئنا بتصريحاتهم 5 ساعة | منتخب مصر
قائمة الممنوعات للجمهور في قمة الدوري بين الزمالك والأهلي 5 ساعة | الدوري المصري
حسم الاسكوديتو الـ20 في الدربي؟ إنتر يتعادل مع كالياري قبل لقاء ميلان 5 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - "مازيمبي أهم من القمة".. كواليس جلسة كولر مع مروان عطية لاستبعاده أمام الزمالك 6 ساعة | الدوري المصري
مدرب الإسماعيلي: سنعاني لآخر مباراة في الدوري.. والشيخ سيحصل على عدد دقائق أكبر 6 ساعة | الدوري المصري
المباريات المتبقية - سيتي وأرسنال وليفربول.. كل الطرق تؤدي إلى توتنام 6 ساعة | تقرير في الجول
في الجول يكشف أسباب 10 غيابات من الأهلي في القمة ضد الزمالك 6 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية 3 مؤتمر كولر: سيكون هناك مشكلة أن يفكر لاعب في نفسه.. وأتمنى نهاية هذا الكابوس 4 خبر في الجول - الكشف عن موقف مروان عطية من مواجهة الزمالك