وكيل فيتوريا: اتحاد الكرة توصل لاتفاق لجدولة الشرط الجزائي ثم فؤجئنا بتصريحاتهم

أوضح كريم أبو سليمان وكيل روي فيتوريا المدير الفني السابق لـ منتخب مصر أن البرتغالي سيتخذ الإجراءات القانونية بالكامل حال لم يحصل على قيمة الشرط الجزائي.

ورحل فيتوريا عن تدريب منتخب مصر عقب الخروج من دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا 2023.

وقال وكيل فيتوريا عبر أون تايم سبورتس: "محامي فيتوريا أرسل إنذارا لاتحاد الكرة وأصدر بيانا بشأن مستحقاته المتأخرة".

وأضاف "عدم وجود شرط جزائي في عقد فيتوريا؟ الأمور واضحة، اتحاد الكرة توصل لاتفاق مع فيتوريا على جدولة الشرط الجزائي، لكن لم يتقاضى أي مبلغ طيلة الأشهر الماضية".

وأكمل "العقود مُلزمة حتى النهاية، والكلام تغير، وفيتوريا تقبل قرار الجدولة على أكثر من شهر وهو ما لم يتم حتى الآن".

وواصل "فؤجئنا بتصريحات من مسؤولي اتحاد الكرة بأن عقد فيتوريا لا يحتوى على شرط جزائي".

وأتم "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالكامل من محامي فيتوريا حال لم يحصل مستحقاته".

ماذا حدث؟

كشف FilGoal.com في وقت سابق أن بداية الأزمة ترجع إلى الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد المصري لكرة القدم مع فيتوريا لتقسيط مستحقاته البالغة 640 ألف يورو.

وجاء ذلك بعد أن إنهاء اتحاد الكرة لمستحقات مساعديه الأجانب، وتم الاتفاق معه على تقسيم المبلغ المتبقي له على 4 دفعات، وكانت الدفعة الأولى مستحقة في بداية فبراير.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة رفض تحويل الأموال وقرر تجميد الاتفاق بحجة مراجعته قانونيا.

وأعلن جمال علام رئيس الاتحاد المصري تلقي إنذارا من محامي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب من أجل المطالبة بالشرط الجزائي في عقده.

وقال علام في تصريحات مرسلة للصحفيين: "تلقى الاتحاد المصري بالفعل إنذارا من محامي فيتوريا للمطالبة بالشرط الجزائي في عقده الذي تم فسخه".