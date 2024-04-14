قائمة الممنوعات للجمهور في قمة الدوري بين الزمالك والأهلي
الأحد، 14 أبريل 2024 - 23:23
كتب : FilGoal
كشف محمود القاضي مسؤول تأمين مباراة القمة بين الزمالك والأهلي عن قائمة الممنوعات للجمهور خلال المواجهة.
ويلعب الأهلي ضد الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري، والتي تقام على استاد القاهرة.
وأفصح القاضي عبر قناة أون تايم سبورتس عن قائمة الأشياء الممنوع دخولها مع الجمهور إلى مدرجات استاد القاهرة.
وجاءت قائمة الممنوعات كالآتي:
الألعاب النارية
أقلام أشعة الليزر
المعلبات المعدنية
المعلبات الزجاجية
الباور بانك
السماعات السلكية
أسلاك الشاحن
ويحتل الزمالك المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 12 مباراة، ويأتي الأهلي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء غدا الإثنين، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.
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