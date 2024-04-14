حسم الاسكوديتو الـ20 في الدربي؟ إنتر يتعادل مع كالياري قبل لقاء ميلان

تعادل إنتر على ملعبه جوسيبي مياتزا بنتيجة 2-2 مع كالياري في الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

سجل ثنائية إنتر: ماركوس تورام وهاكان تشالهان أوجلو، فيما سجل لكالياري كل من: إيلدور شوموردوف ونيكولاس فيولا.

الفوز رفع رصيد إنتر لـ 83 نقطة في الصدارة بفارق 14 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة.

وسيلتقي الفريقان في قمة الجولة 33 على ملعب سان سيرو حيث ستكون مباراة ميلان.

فوز إنتر يعني توسيع الفارق لـ 17 نقطة قبل 5 جولات على نهاية، وهو ما يساوي التتويج رسميا بلقب الدوري الـ 20.

فيما ستؤجل الخسارة أو التعادل تتويج إنتر باللقب للمباراة التالية، حيث يحتاج إنتر فقط لـ 5 نقاط من المباريات الـ 6 المتبقية بشكل عام لحسم اللقب.

لماذا 5 نقاط؟ سيصل إنتر للنقطة رقم 88، فيما أقصى عدد من النقاط يستطيع ميلان الوصول له حالة الفوز في مبارياته المتبقية هو 87 نقطة.

يذكر أنه في حالة تعثر إنتر بالجولات الأخيرة وتساويه مع ميلان في النقاط بنهاية الموسم، فستقام مباراة فاصلة وفقا للائحة المسابقة.

ولن يحطم إنتر رقم يوفنتوس القياسي، فقبل 6 جولات على النهاية، أقصى عدد يستطيع إنتر الوصول له هو 101 نقطة.

فيما يظل رقم يوفنتوس صامدا بعدما حقق 102 نقطة في 2014/2013 كأعلى رصيد من النقاط في موسم واحد بالدوري الإيطالي.

نهاية المباراة المثيرة حتى اللحظات الأخيرة بتعادل المتصدر إنتر مع ضيفه كالياري بنتيجة 2-2 في الجولة الـ32 من الكالتشيو شاهد الأهداف ⚽️📽️#الدوري_الإيطالي #إنتر_كالياري pic.twitter.com/Ucm8XxgC3A — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 14, 2024

وصف المباراة

المباراة شهدت حضور أندري أونانا حارس إنتر السابق والذي يلعب لمانشستر يونايتد حاليا، كما تم تكريم سمير هاندانوفيتش حارس الفريق السابق قبل بداية اللقاء.

455 appearances in our shirt ⚫🔵 Samir is here this evening 👋#ForzaInter #InterCagliari pic.twitter.com/VOEAZUakrg — Inter (@Inter_en) April 14, 2024

غاب لاوتارو مارتينيز قائد وهداف الدوري عن إنتر بسبب تراكم البطاقات وعوضه في الهجوم منذ البداية أليكسيس سانشيز وبجواره ماركوس تورام.

المخضرم التشيلي صنع في الدقيقة 12 الهدف الأول بعرضية أرضية أودعها ماركوس تورام في الشباك.

ورفع الفرنسي رصيده لـ 11 هدفا في المركز الثاني بترتيب هدافي إنتر هذا الموسم في الدوري.

وسجل نيكولو باريلا هدف برأسية رائعة في الدقيقة 28 لكن ألغي بداعي التسلل.

"غيروا القرار واحتسبوا هذا الهدف العالمي" الفنان باريلا يسجل ولكن الهدف يلغى بداعي التسلل #الدوري_الإيطالي #إنتر_كالياري pic.twitter.com/FQLcZcB8oz — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 14, 2024

وتألق الحارس في التصدي لتصويبة فيدريكو ديماركو على الطائر من خارج منطقة الجزاء في بداية الشوط الثاني.

وسجل شوموردوف بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء هدف التعادل في الدقيقة 64.

ولم يتأخر رد إنتر حيث تحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على ييري مينا.

وانبرى هاكان للركلة وسجلها في الشباك معلنا التقدم مجددا للأفاعي في الدقيقة 74، رافعا رصيده لـ 11 هدفا في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وتعادل الضيوف مجددا عن طريق فيولا في الدقيقة 84 بتسديدة قوية على يسار الحارس.

وكاد فيولا أن يسجل الثالث ويخطف لفريقه الـ 3 نقاط في الدقيقة 85 لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر.

الهدف الثالث يضيع على كالياري بعد تسديدة رائعة من فيولا تمر بجانب القائم#الدوري_الإيطالي #إنتر_كالياري pic.twitter.com/d3xGhlXAnC — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 14, 2024

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع أهدر فيولا برأسية فرصة الفوز بعد مرتدة سريعة قادها شوموردوف حيث أرسل عرضية سددها فيولا لكنها جاءت في منتصف المرمى. لتنتهي المباراة بالتعادل.