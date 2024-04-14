خبر في الجول - "مازيمبي أهم من القمة".. كواليس جلسة كولر مع مروان عطية لاستبعاده أمام الزمالك

قرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عدم اصطحاب مروان عطية لاعب الفريق في قائمة مباراة الزمالك غدا في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري، والتي تقام على استاد القاهرة.

وتعرض مروان عطية للإصابة خلال مباراة مودرن فيوتشر الماضية وغادر الملعب في الشوط الثاني.

وحاول الأهلي في الأيام الماضية تجهيز مروان عطية لمباراة القمة من خلال برنامج علاجي وتأهيلي.

وعلم FilGoal.com أن مارسيل كولر عقد جلسة مع مروان عطية وأكد له خلالها أنه يحتاج لجهود اللاعب في مباراة مازيمبي أكثر من لقاء القمة.

وأن مشاركته أمام الزمالك قد تؤدي إلى تفاقم إصابته وبالتالي غيابه عن مباراة مازيمبي

لذلك كولر فضل عدم ضم مروان عطية لقائمة مباراة الزمالك لمنحه فرصة للتعافي بشكل أفضل استعدادا لمباراة مازيمبي يوم السبت المقبل.

ويحتل الأهلي المكرز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، ويأتي الزمالك في المركز الـ12 برصيد 18 نقطة من 12 مباراة.

ويسافر الأهلي إلى الكونغو عقب القمة من أجل مواجهة مازيمبي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.