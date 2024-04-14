مدرب الإسماعيلي: سنعاني لآخر مباراة في الدوري.. والشيخ سيحصل على عدد دقائق أكبر

أوضح حمد إبراهيم المدرب العام لـ الإسماعيلي أن فريقه سيعاني حتى نهاية الموسم في الدوري.

وتعادل الإسماعيلي مع مودرن فيوتشر في لقاء مؤجل من الجولة 10 من الدوري المصري.

وقال إبراهيم عبر أون تايم سبورتس عقب نهاية اللقاء: "اللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا، وليس معقولا أن يعلق الفريقان على أداء الحكم في المباراة، اللاعبون لم يشعروا بالراحة خاصة أنه عاد لتقنية الفيديو 4-5 مرات في 30 دقيقة".

وأضاف "استقبلنا هدفا، وعدّلنا أكثر من مرة في شكل أسلوب الفريق، ونعرف حالة اللاعبين الفنية أكثر من الجماهير، والأهم أننا خرجنا بنقطة التعادل وهي أفضل من الخسارة".

وأكمل "تكوين الفريق يأخذ وقتا لأننا نجهز اللاعبين والفريق اعتمد على الشباب في ظل إيقاف القيد وحاول الوصول لأفضل شكل، ثم ضممنا لاعبين لم يكونوا جاهزين في سوق الانتقالات الشتوية".

وأردف "نتمنى أن يلعب أحمد الشيخ من البداية، يحتاج للوصول لحالة بدنية أفضل وسيأخذ مع الوقت عدد دقائق أكبر".

وتحصل الشيخ على ركلة جزاء سُجل منها هدف التعادل بعدما شارك كبديل، وفي المباراة الماضية ضد سموحة سجل هدفا وصنع آخر بعدما شارك لأول مرة منذ انضمامه.

وشدد "الضغط على اللاعبين بسبب نتائج الفريق في السنوات الماضية، وسنعاني لآخر مباراة في الدوري".

وأتم "مباراة واحدة ترفع ترتيبك لـ 3-4 مراكز، وخسارة تعكس الأمر، كل الفرق قريبة من بعضها البعض في الترتيب، أول 10 مباريات في الدوري الثاني سيحسموا شكل جدول ونأمل تحقيق نتائج إيجايبة وتقديم أداء طيب".

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وحصد الإسماعيلي 14 نقطة على استاد الإسماعيلية من 9 مباريات من أصل 18 حققها مع انتصاف موسمه في الدوري.