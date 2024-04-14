المباريات المتبقية - سيتي وأرسنال وليفربول.. كل الطرق تؤدي إلى توتنام

الأحد، 14 أبريل 2024 - 22:32

كتب : FilGoal

جاك جريليش - ليفربول ومانشستر سيتي

يستمر الصراع الثلاثي على لقب الدوري الإنجليزي في إثارته الفريدة، بين مانشستر سيتي حامل اللقب وليفربول وأرسنال الباحث عن لقبه الأول منذ 2004.

وبعد خسارة أرسنال أمام أستون فيلا، وخسارة ليفربول أمام كريستال بالاس، تساوى الثنائي عند 71 نقطة، وانفرد مانشستر سيتي بالصدارة برصيد 73 نقطة عقب فوزه الكبير على لوتون.

ويتفاوت الموقف القاري لكل منهما، حيث تعادل أرسنال مع بايرن ميونخ 2-2 ذهابا، وتعادل سيتي مع ريال مدريد 3-3، وإن انتصار في ربع النهائي سيلتقيان في نصف نهائي دوري الأبطال.

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فيما يواجه ليفربول موقفا معقدا في ربع نهائي الدوري الأوروبي، حيث خسر الذهاب على أرضه أمام أتالانتا 3-0.

الفرق الثلاثة ستلعب ضد توتنام في الدوري، وبالتالي قد يكون لدى ديوك لندن القول الفصل في حسم الدوري.

وانتهت المواجهات المباشرة بين الأطراف الثلاثة، وإليكم مباريات الفرق المتنافسة الباقية:

أرسنال

بايرن ميونيخ × أرسنال - الأربعاء 17 أبريل (إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا)

وولفرهامبتون × أرسنال - السبت 20 أبريل (الجولة 34 من الدوري)

أرسنال × تشيلسي - الثلاثاء 23 أبريل (مؤجلة من الجولة 29)

توتنام × أرسنال - الأحد 28 أبريل (الجولة 35)

أرسنال (إن تأهل) × الفائز من مانشستر سيتي وريال مدريد - الأربعاء 1 مايو (ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال)

أرسنال × بورنموث - السبت 4 مايو (الجولة 36)

الفائز من مانشستر سيتي وريال مدريد × أرسنال (إن تأهل) - الثلاثاء 7 مايو (إياب نصف نهائي دوري الأبطال)

مانشستر يونايتد × أرسنال - الأحد 12 مايو (الجولة 37)

أرسنال × إيفرتون - الأحد 19 مايو (الجولة الأخيرة)

نهائي دوري أبطال أوروبا (إن تأهل له) - السبت 1 يونيو

مانشستر سيتي

مانشستر سيتي × ريال مدريد - الأربعاء 17 أبريل (إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا)

مانشستر سيتي × تشيلسي - السبت 20 أبريل (نصف نهائي كأس الاتحاد)

برايتون × مانشستر سيتي - الخميس 25 أبريل (مؤجلة من الجولة 29)

نوتنجهام × مانشستر سيتي - الأحد 28 أبريل (الجولة 35)

مانشستر سيتي (إن تأهل) × الفائز من أرسنال وبايرن ميونيخ - الأربعاء 1 مايو (ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال)

مانشستر سيتي × ولفرهامبتون - السبت 4 مايو (الجولة 36)

الفائز من أرسنال وبايرن ميونيخ × مانشستر سيتي (إن تأهل) - الثلاثاء 7 مايو (إياب نصف نهائي دوري الأبطال)

فولام × مانشستر سيتي - السبت 11 مايو (الجولة 37)

توتنام × مانشستر سيتي - الثلاثاء 14 مايو (مؤجلة من الجولة 34)

مانشستر سيتي × وست هام - الأحد 19 مايو (الجولة الأخيرة)

مانشستر سيتي (إن تأهل) × الفائز من مانشستر يونايتد وكوفنتري - السبت 25 مايو (نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي)

نهائي دوري أبطال أوروبا (إن تأهل له) - السبت 1 يونيو

ليفربول

أتالانتا × ليفربول - الخميس 18 أبريل (إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي)

فولام × ليفربول - الأحد 21 أبريل (الجولة 34 من الدوري)

إيفرتون × ليفربول - الأربعاء 24 أبريل (مؤجلة من الجولة 29)

وست هام × ليفربول - السبت 27 أبريل (الجولة 35)

الفائز من بنفيكا ومارسيليا × ليفربول (إن تأهل) - الخميس مايو (ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي)

ليفربول × توتنام - الأحد 5 مايو (الجولة 36)

ليفربول (إن تأهل) × الفائز من بنفيكا ومارسيليا - الحميس 9 مايو (إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي)

أستون فيلا × ليفربول - الإثنين 13 مايو (الجولة 37)

ليفربول × وولفرهامبتون - الأحد 19 مايو (الجولة الأخيرة)

نهائي الدوري الأوروبي (إن تأهل له) - الأربعاء 22 مايو

أرسنال ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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