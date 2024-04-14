في الجول يكشف أسباب 10 غيابات من الأهلي في القمة ضد الزمالك

الأحد، 14 أبريل 2024 - 22:32

كتب : أحمد الخولي

بيرسي تاو - أحمد فتوح - الأهلي ضد الزمالك نهائي كأس مصر

تأكد غياب مروان عطية لاعب الأهلي عن قائمة فريقه في مواجهة الزمالك في الدوري بسبب الإصابة.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري، والتي تقام على استاد القاهرة.

وتعرض مروان عطية للإصابة خلال مباراة مودرن فيوتشر الماضية وغادر الملعب في الشوط الثاني.

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وبخلاف مروان عطية يستمر غياب بيرسي تاو عن الأهلي للإصابة.

ويستعرض معكم FilGoal.com غيابات الأهلي في القمة أمام الزمالك وأسبابها:

محمد الشناوي - إصابة

حمزة علاء - إصابة

ياسر إبراهيم – إصابة

مروان عطية – إصابة

بيرسي تاو – إصابة

إمام عاشور – إصابة

أليو ديانج – إصابة

خالد عبد الفتاح – استبعاد فني

محمد الضاوي – استبعاد فني

كريم فؤاد – استبعاد فني

ويحتل الأهلي المكرز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، ويأتي الزمالك في المركز الـ12 برصيد 18 نقطة من 12 مباراة.

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