خبر في الجول - عودة معلول لقائمة الأهلي أمام الزمالك.. وغياب مروان عطية وتاو

عاد علي معلول إلى قائمة الأهلي من جديد وذلك في مباراة الزمالك بالدوري المصري.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري، والتي تقام على استاد القاهرة.

وشهدت قائمة الأهلي عودة علي معلول الذي غاب عن مباراتي الفريق السابقتين في الدوري أمام إنبي وزد.

بينما تأكد غياب مروان عطية لاعب الوسط للإصابة، وكذلك بيرسي تاو الذي لم يتعافى من الإصابة حتى الآن.

بالإضافة إلى كريم فؤاد وحمزة علاء.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير – محمود الزنفلي – مصطفى مخلوف

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني - علي معلول - محمود متولي - أكرم توفيق - كريم الدبيس - عمر كمال

الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي "أفشة" - عمرو السولية - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - كريم وليد - رضا سليم

الهجوم: أنتوني موديست - محمود عبد المنعم "كهربا" - وسام أبو علي

ويحتل الأهلي المكرز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، ويأتي الزمالك في المركز الـ12 برصيد 18 نقطة من 12 مباراة.