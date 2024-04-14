كرة طائرة – الأهلي يفتتح بطولة إفريقيا بالفوز على جرين تيم الكونغولي

افتتح الأهلي مشواره في بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة للرجال بالفوز على فريق جرين تيم الكونغولي.

وفاز الأهلي على جرين تيم بنتيجة 3-0 في مجموع الأشواط، خلال المباراة التي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل في مقر النادي بالجزيرة.

وجاءت نتائج الأشواط 25-15، 25-13، 25-10 لصالح الأهلي.

وقبل المباراة شهدت الصالة حفل افتتاح البطولة بحضور محمود الخطيب رئيس الأهلي، ومحمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة بجانب كل من: الفتح المغربي – مصنع الأسمنت الإثيوبي – جرين تيم الكونغولي – العدالة الكيني.

ويستضيف النادي الأهلي النسخة المقبلة من بطولة إفريقيا للأندية لكرة الطائرة فئة الرجال والتي تستمر حتى 24 من شهر أبريل الجاري.

وتقام منافساتها على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.