قائمة بيراميدز - 22 لاعبا ضمن خيارات يورشيتيش لمواجهة المقاولون

ضم الكرواتي كرونوسلاف يورشيتيش المدير الفني لـ بيراميدز قائمة تضم 22 لاعبا لمواجهة المقاولون العرب في لقاء مؤجل من الجولة 10 لـ الدوري المصري.

ويحل بيراميدز ضيفا على المقاولون في الرابعة من غدا الإثنين على استاد الجبل الأخضر.

ويغيب عن قائمة بيراميدز كل من أحمد ميهوب وعلي جبر وأسامة جلال وفاخري لاكاي ومحمود صابر.

وجاءت قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمود مرعي.

الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمد رضا "بوبو" - محمود صابر - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إسلام عيسى.

الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة من 14 مباراة.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر -قبل الأخير- برصيد 12 نقطة من 16 مباراة.