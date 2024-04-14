مباراة بطلها تقنية الفيديو.. الإسماعيلي يتعادل مع مودرن فيوتشر

الأحد، 14 أبريل 2024 - 21:17

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

خطف الإسماعيلي نقطة التعادل من مودرن فيوتشر في لقاء مؤجل بالجولة 10 من الدوري المصري أقيم على استاد الإسماعيلية.

تقدم فيوتشر بهدف أحمد عاطف، وسجل محمد دسوقي هدف التعادل للدراويش.

وحصد الإسماعيلي 14 نقطة على استاد الإسماعيلية من 9 مباريات من أصل 18 حققها مع انتصاف موسمه في الدوري.

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ولا زال الدراويش قريبا من مراكز الهبوط برصيد 18 نقطة وبفارق 6 نقاط عن فاركو الـ 16.

ولم يحقق مودرن فيوتشر الفوز خارج أرضه في آخر 6 مباريات لعبها بالدوري المصري هذا الموسم.

وفي آخر 6 مباريات بالدوري تعادل مودرن فيوتشر في 5 وفاز في واحدة ضد المصري الجولة الماضية.

وأصبح في رصيد مودرن فيوتشر 21 نقطة ارتقى بها للمركز العاشر من 15 مباراة، بنفس الرصيد مع الأهلي وطلائع الجيش.

المباراة كان بطلها حكام تقنية الفيديو والذي ظهروا في المباراة 5 مرات بإلغاء هدف واحتساب آخر وعدم احتساب ركلة جزاء واحتساب أخرى وكذلك التراجع عن حالة طرد.

وصف المباراة

طالب لاعبو فيوتشر بالحصول على ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على المدافع، وعاد حمادة القلاوي لمطالعة اللعبة ورفض احتسابها في الدقيقة 7.

وباغت التونسي حمدي النقاز مرمى فيوتشر بكرة عرضية سكنت الشباك في الدقيقة 19 متقدما للدراويش.

لكن حكام تقنية الفيديو استدعوا القلاوي ورفضوا احتساب الهدف بداعي تداخل نادر فرج المتسلل في اللعبة ببداية الهجمة وهو ما أيده الحكم وألغى الهدف.

وسجل أحمد عاطف هدف التقدم من انفراد تام بمرمى الإسماعيلي مستفيدا من غياب الرقابة بعد توغل رائع من عمرو السيسي في الدقيقة 28.

وأيدت تقنية الفيديو صحة الهدف وعدم وجود تسلل لتصبح النتيجة 1-0 لفيوتشر.

ورفع عاطف رصيده لـ 4 أهداف في الدوري، كما سجل للمباراة الثانية على التوالي.

في الدقيقة 33 أشهر القلاوي بطاقة حمراء مباشرة لمحمد حسن بعد تدخل قوي على قدم علي زعزع.

وعقب عودته لتقنية الفيديو للمرة الرابعة في الشوط الأول، اكتفى بإنذار لاعب وسط الدراويش فقط.

وكاد عبد الرحمن مجدي أن يسجل التعادل بتصويبة صاروخية لكنها ارتدت من عارضة محمد حمدي في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 1-0.

في الشوط الثاني زاد الدراويش من الضغط بحثا عن هدف التعادل، واستغل عبد الرحمن مجدي خطأ الحارس ومرر كرة أرضية لنادر فرج الذي سدد برعونة كرة بعيدة مهدرا فرصة التعادل في الدقيقة 52.

وكاد علي زعزع أن يسجل الهدف الثاني لكن تسديدته أبعدها أحمد عادل عبد المنعم ثم القائم الأيمن في الدقيقة 56.

وبعد 3 دقائق سدد فرج على الطائر كرة سهلة جاءت في يد الحارس.

وتحصل البديل أحمد الشيخ على ركلة جزاء إثر عرقلة من محمود رزق في الدقيقة 81.

وسجل محمد دسوقي من علامة الجزاء هدف التعادل بتسديدة على يسار الحارس في الدقيقة 84

وأصبح ذلك الهدف هو الأول لدسوقي في الدوري المصري بمسيرته في المباراة رقم 124 له بقميص الإسماعيلي ومصر للمقاصة.

نتيجة تقاسم بها كلا الفريقين النقطة.

الإسماعيلي الدوري المصري مودرن فيوتشر
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