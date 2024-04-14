ألونسو: الدوري حلم الجميع ولهؤلاء أهديه.. وهذا سر رائحتي القوية

الأحد، 14 أبريل 2024 - 21:16

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

أبدى تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن سعادته بالتتويج التاريخي بلقب الدوري الألماني بعد الفوز على فيردر بريمن بخمسة أهداف دون رد.

وقال ألونسو في تصريحاته لـ ESPN: "أشعر أن ذلك ليس فقط لنا بل للعديد من الناس الذين طاردوا هذا الحلم لسنوات طويلة. أتذكر المدربين القدامى مثل كريستوف داوم وكلاوس توبمولر وروجر شميدت.. إنهم هنا وهم جزء من هذا الإنجاز أيضًا".

وأضاف "بالنسبة لي من العظيم أن أجلب النجاح وأن أكون جزءًا منه مع هذا الفريق. المرة الأولى لكل شيء مميزة دائمًا وهذا لقب البوندسليجا الأول وهو اللقب الأصعب على الأرجح".

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وأكمل "العقلية القديمة عن تاريخ النادي وخسارته للألقاب في النهاية لم تؤثر بي. لم أكن هنا لوقت طويل ولم يتغلغل هذا الأمر في عروقي وربما كنت أكثر خفة، فوزن التاريخ لم يكن بهذا الثقل بداخلي".

وأوضح "كنت أسمع ذلك وأقول: حسنًا لنرى ما سيحدث.. وكان لديَّ الشعور أننا هذا العام بدأنا من الصفر واتخذنا عدة قرارات صحيحة وبنينا فريقًا عظيمًا، ومنذ بداية الموسم شعرنا أنه يمكنه أن يصبح موسمًا جيدًا".

وواصل "بالتأكيد تجاوزنا التوقعات. أن نلعب ونفوز بالدوري الألماني قبل نهايته بـ 5 جولات وبأرقامنا وطريقة اللعب وكيفية استحقاقنا لأغلب النتائج، إنه أمر لا يصدق ويصعب وصفه بالكلمات".

وأخيرا بسؤاله عن سبب رائحته القوية في النهاية قال: "لقد تلقيت زجاجتين أو 3 من الجعة فوق رأسي، إنه تقليد في ألمانيا".

بطل جديد يكتب اسمه في السجلات، حيث أصبح باير ليفركوزن هو الفريق الـ 13 الذي يفوز بالدوري الألماني، بعد أن سبق له احتلال المركز الثاني 5 مرات.

بايرن ميونيخ في الألفية الثالثة لم يخرج الدوري من خزائنه سوى 7 مرات في 24 نسخة، بواقع 3 من نصيب بوروسيا دورتموند في 2001-2002 و2010-2011 و2011-2012، وفيردر بريمن في 2003-2004، وشتوتجارت في 2006-2007، وفوففسبورج في 2008-2009، وأخيرا ليفركوزن في 2023-2024.

باير ليفركوزن تشابي ألونسو الدوري الألماني
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