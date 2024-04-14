شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة

شهدت قائمة الزمالك لمباراة القمة ضد الأهلي غياب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق بالإضافة إلى بعض اللاعبين.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

ويلعب الزمالك ضد الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري، والتي تقام على استاد القاهرة.

ويكشف FilGoal.com أسباب غيابات لاعبي الزمالك في المباراة.

مصطفى شلبي

شارك مصطفى شلبي في تدريبات الزمالك خلال الأيام الماضية ولكن لم يشارك في المران بشكل كامل حتى الآن بسبب استمرار شعوره بآلام في الضلوع وهي الإصابة التي أبعدته عن مباراة الاتحاد السكندري.

شيكابالا

لم يصل شيكابالا حتى الآن إلى كامل الجاهزية الفنية بسبب إصابته بنزلة برد في الأيام السابقة.

محمود علاء

يواصل محمود علاء التأهيل بعد إصابته بجزع في الكاحل.

لتكون قائمة غيابات الزمالك بالكامل في القمة وأسباب الغياب كالآتي:

شيكابالا – عدم الجاهزية

مصطفى شلبي – إصابة في الضلوع

محمود علاء – استمرار التأهيل

إبراهيما نداي – استبعاد فني

محمد أشرف – استبعاد فني

مهاب ياسر - استبعاد فني

زياد كمال – استبعاد فني

يوسف أوباما – إصابة في الفك

محمد صبحي – استمرار التأهيل

ويحتل الزمالك المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 12 مباراة، ويأتي الأهلي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.