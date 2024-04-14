قائمة الزمالك - زيزو والسعيد على رأس اختيارات القمة ضد الأهلي.. وغياب شيكابالا وشلبي

أعلن جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في الدوري المصري.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري، والتي تقام على استاد القاهرة.

ويأتي على رأس القائمة أحمد سيد "زيزو" وعبد الله السعيد، وأيضا ناصر ماهر.

ويغيب محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك عن المباراة بسبب استمرار تأهيله من الإصابة.

كما يغيب مصطفى شلبي لاعب الزمالك عن المباراة.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – محمود أشرف

الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح

الوسط : نبيل عماد - محمد شحاتة - أحمد حمدي – سيف جعفر - سيد عبد الله – ترافيس موتيابا - ناصر ماهر – عبد الله السعيد - زيزو

الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا

ويحتل الزمالك المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 12 مباراة، ويأتي الأهلي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.