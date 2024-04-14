بيولي يعلنها: إنتر سيفوز بلقب الدوري الإيطالي.. ومستقبلي يتحدد بنهاية الموسم

الأحد، 14 أبريل 2024 - 20:21

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر - ستيفانو بيولي - ميلان

أوضح ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أن فريقه يستهدف المركز الثاني في الدوري الإيطالي لأن إنتر سيحقق اللقب.

وتعادل ميلان بنتيجة 3-3 مع ساسولو في الجولة 32.

وقال بيولي عبر قناة دازن الإيطالية: "مستقبلي يتحدد بنهاية الموسم، مررت بهذا الأمر طيلة تواجدي في ميلان".

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وأضاف "من الواضح، إنتر سيفوز بلقب الدوري الإيطالي، سنفعل كل شيء ممكن من أجل الفوز في الدربي لجعل جماهيرنا سعيدة ونتمسك بالمركز الثاني".

وسيلتقي ميلان يوم الإثنين المقبل مع إنتر في قمة الجولة 33، وفوز إنتر سيعني التتويج بلقب الدوري الإيطالي بشكل رسمي.

وأتم "هذه فترة مهمة من الموسم، نحن جاهزون وسنقدم أفضل ما لدينأ، هذه مجموعة شابة، لم يفز من سنوات عديدة، مررنا بتقلبات لكن لا نتوقف عن العمل والنضج".

ويبتعد ميلان عن إنتر المتصدر بفارق 13 نقطة، وحال فاز إنتر على كالياري سيصبح الفارق 16 نقطة.

وحينها سيكون التعادل على الأقل كافيا لإنتر من أجل حسم لقب الدوري رقم 20 أمام غريمه التقليدي.

الدوري الإيطالي ميلان إنتر
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