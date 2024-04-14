الملك ألونسو يغير تاريخ ألمانيا.. ليفركوزن يقضي على هيمنة بايرن ميونيخ ويتوج بالدوري الأول

الأحد، 14 أبريل 2024 - 19:22

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

11 عاما من الاحتكار لقيت حتفها الليلة. باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه.

حقق باير ليفركوزن فوزا غاليا على فيردر بريمن بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب باي أرينا ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الألماني.

بايرن ميونيخ فاز في الجولة الحالية على كولن بهدفين دون رد، ولكن متأخرا للغاية، فالفارق الذي كان 13 نقطة رغم هذا النصر، صار 16 نقطة بفوز ليفركوزن.

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وبذلك يحسم فريق تشابي ألونسو لقب الدوري الألماني قبل نهاية المسابقة بـ 5 جولات، وبرصيد 79 نقطة.

بينما بايرن ميونيخ البطل التاريخي للمسابقة وصاحبها لآخر 11 نسخة على التوالي، يحتل المركز الثاني برصيد 63 نقطة.

لن يطول الانتظار

البداية أتت بتسديدة بييرو هينكابي في الدقيقة التاسعة، ليتصدى لها الحارس مايكل زيتيرير.

وفي الدقيقة 17 سدد جرانيت تشاكا من خارج المنطقة لتصطدم الكرة بالدفاع.

وبسقوط يوناس هوفمان داخل منطقة الجزاء وبتأييد تقنية الفيديو، تحصل ليفركوزن على ركلة جزاء سجل منها فيكتور بونيفاس الهدف الأول في الدقيقة 25.

باير ليفركوزن يتقدم على بريمن والحسم يقترب#الدوري_الألماني#Bundesliga pic.twitter.com/wsrrIpuzpD

وفي الدقيقة 28 سدد تشاكا من ركنية لتصطدم بالدفاع على خط المرمى.

وحاول بونيفاس مرة أخرى من متابعة اصطدمت بالدفاع في الدقيقة 30.

وسدد هوفمان في الدقيقة 35 ولكن تمكن الدفاع من إبعاد التسديدة مرة أخرى.

وحاول أمين عدلي في الدقيقة 38 بكرة ارتطمت بالعارضة.

الحسم المنتظر

مع انطلاق الشوط الثاني حل فلوريان فيرتز بدلا من أمين عدلي.

وتلقى جرانيت تشاكا تمريرة بونيفاس ليسدد ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 62 أتى جيريمي فريمبونج بدلا من ناثان تيلا.

وقتل فلوريان فيرتز المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 68 بعد تمريرة من روبرت أندريخ.

وحاول هوفمان من جديد بتسديدة جاورت القائم في الدقيقة التالية.

وفي الدقيقة 72 سدد فريمبونج كرة تصدى لها الحارس.

واستمرت تغييرات ليفركوزن في الدقيقة 77 بنزول أليخاندرو جريمالدو وإزيكيل بالاسيوس بدلا من بييرو هينكابي وجرانيت تشاكا.

وسدد بالاسيوس في الدقيقة 81 لتمر الكرة فوق العارضة.

وأكمل فيرتز الرباعية في الدقيقة 83 مسجلا ثاني أهدافه الشخصية بعد تمريرة من بالاسيوس.

ثم أتم فيرتز الهاتريك في الدقيقة 90 بعد تمريرة من أليخاندرو جريمالدو.. لتنطلق الاحتفالات التاريخية.

بطل جديد يكتب اسمه في السجلات، حيث أصبح باير ليفركوزن هو الفريق الـ 13 الذي يفوز بالدوري الألماني، بعد أن سبق له احتلال المركز الثاني 5 مرات.

بايرن ميونيخ في الألفية الثالثة لم يخرج الدوري من خزائنه سوى 7 مرات في 24 نسخة، بواقع 3 من نصيب بوروسيا دورتموند في 2001-2002 و2010-2011 و2011-2012، وفيردر بريمن في 2003-2004، وشتوتجارت في 2006-2007، وفوففسبورج في 2008-2009، وأخيرا ليفركوزن في 2023-2024.

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