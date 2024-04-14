مدير بريمن: نابي كيتا قرر الذهاب لمنزله وعدم اللعب مع الفريق

الأحد، 14 أبريل 2024 - 19:13

كتب : FilGoal

نابي كيتا

كشف كليمنس فريتز المدير الرياضي لنادي فيردر بريمن رفض نابي كيتا لاعب الفريق المشاركة ضد باير ليفركوزن في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وانتقل كيتا إلى فيردر بريمن في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع ليفربول.

وقال فريتز في تصريحات نقلها موقع"ذا أثلتيك": "عندما اكتشف كيتا أنه لن يلعب منذ البداية ضد ليفركوزن، قرر العودة إلى منزله ورفض التواجد معنا في الحافلة وعدم اللعب".

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وأتم "سنتحدث معه ومع وكيل أعماله الإثنين المقبل، بشأن عواقب قراره وكيفية المضي قدما".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في 5 مباريات فقط خلال الموسم الحالي مع بريمن بمجموع دقائق 107 دقيقة.

وعانى كثيرا من الإصابات في الموسم الجاري كما كان سابقا مع ليفربول، إذ غاب في 13 مباراة بواقع 134 يوما.

وتألق كيتا مع لايبزج قبل الانتقال إلى ليفربول في موسم 2018-2019 مقابل 60 مليون يورو، لكنه لم يقدم الكثير بسبب الإصابات.

وغاب كيتا عن ليفربول في 122 مباراة بواقع 569 يوما خلال الـ4 مواسم التي قضاها مع النادي الإنجليزي.

الدوري الألماني فيردر بريمن نابي كيتا
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