انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (1)-(1) فيوتشر.. تعادل

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خبر في الجول - "مازيمبي أهم من القمة".. كواليس جلسة كولر مع مروان عطية لاستبعاده أمام الزمالك

مدرب الإسماعيلي: سنعاني لآخر مباراة في الدوري.. والشيخ سيحصل على عدد دقائق أكبر

في الجول يكشف أسباب 10 غيابات من الأهلي في القمة ضد الزمالك

خبر في الجول - عودة معلول لقائمة الأهلي أمام الزمالك.. وغياب مروان عطية وتاو

قائمة بيراميدز - 22 لاعبا ضمن خيارات يورشيتيش لمواجهة المقاولون

مباراة بطلها تقنية الفيديو.. الإسماعيلي يتعادل مع مودرن فيوتشر

شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة