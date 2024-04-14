انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (1)-(1) فيوتشر.. تعادل

الأحد، 14 أبريل 2024 - 18:59

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد مودرن فيوتشر في لقاء مؤجل من الجولة 10 لـ الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 84: جووول محمد دسوقي يسجل من علامة الجزاء التعادل للدراويش

ق 81: ركلة جزاء لأحمد الشيخ

ق 59: تسديدة على الطائر ضعيفة من نادر فرج يتصدى لها الحارس بسهولة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: العارضة تمنع تصويبة قوية من عبد الرحمن مجدي

ق 34: الحكم بعد مطالعة تقنية الفيديو يتراجع عن قراره ويلغي البطاقة الحمراء.

ق 33: بطاقة حمراء لمحمد حسن بعد تدخل قوي على عمرو السيسي

ق 28: جووول أحمد عاطف يسجل الأول لفيوتشر منفردا بالمرمى

ق 21: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف

ق 19: جووول أووول.. النقاز يباغت الحارس بعرضية تسكن الشباك.

ق 7: مطالبات بركلة جزاء لفيوتشر بسبب لمسة يد على المدافع

بداية اللقاء

الإسماعيلي الدوري المصري مودرن فيوتشر
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