التشكيل - نادر فرج يقود الإسماعيلي.. وعاطف أساسي مع مودرن فيوتشر

يقود نادر فرج هجوم الإسماعيلي، فيما يبدأ أحمد عاطف في تشكيل مودرن فيوتشر خلال مواجهة الفريقين بلقاء مؤجل من الجولة 10 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد الإسماعيلية في تمام السابعة مساءً.

ويتواجد محمد حسن في خط وسط الإسماعيلي، بينما يواصل تامر مصطفى المدير الفني لفيوتشر الاعتماد على عمرو السيسي في الوسط.

وجاء تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: محمد دسوقي – محمد نصر – محمد عمار – حمدي النقاز

الوسط: هشام محمد – محمد حسن – عماد حمدي

الهجوم: عبد الرحمن مجدي – نادر فرج – عمر الساعي

فيما جاء تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: محمود شعبان - خالد رضا - محمود رزق - جوناثان نجويم

الوسط: غنام محمد - عمرو السيسي - إيموراني حساني - محمد صادق - علي زعزع

الهجوم: أحمد عاطف

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة من 16 مباراة.

فيما يجتل مودرن فيوتشر المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة من 14 مباراة.