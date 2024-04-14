سلسلة اللافوز مستمرة.. سيراميكا يخطف نقطة التعادل من المصري

واصل المصري فقدان النقاط وتعثر للمباراة الرابعة تواليا في الدوري المصري بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا في لقاء مؤجل من الجولة 10.

والتقى الفريقان على استاد برج العرب في الإسكندرية.

وتقدم المصري بهدف معتز زدام، فيما سجل أحمد ياسر ريان هدف سيراميكا كليوباترا.

وحصد المصري نقطتين من 12 في آخر 4 مباريات بالدوري بتعادلين وهزيمتين، وارتفع رصيده لـ 28 نقطة في المركز الثالث بترتيب المسابقة من 17 مباراة.

فيما ظل سيراميكا كليوباترا دون فوز أيضا في آخر 3 جولات ورفع رصيده لـ 23 نقطة في المركز السادس من 16 مباراة.

ولم يستطع المصري تحقيق الفوز على سيراميكا منذ 2022، حيث خسر 3 مرات وتعادل في مباراة، منذ فوزه 4-1 في الدوري آنذاك.

وصف المباراة

تعرض أحمد عيد ظهير المصري لإصابة مبكرة في اللقاء ولم يستطع المواصلة وخرج باكيا في الدقيقة 9 من عمر اللقاء.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق نُقل اللاعب للمستشفى عقب تعرضه لإصابة قوية في الركبة.

انهيار أحمد عيد🥺 لاعب المصري ودخوله في نوبة بكاء😭 طويلة بعد تعرضه لإصابة قوية في أول دقائق المباراة أمام سيراميكا pic.twitter.com/O0cv7giws2 — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 14, 2024

بعدها تعرض محمد شكري ظهير سيراميكا للإصابة وخرج هو الآخر في الدقيقة 11 وعوضه خالد صبحي.

شوط أول لم يشهد أي فرص محققة بين القائمين والعارضة لكلا الفريقين وانتهى سلبيا.

وكسر معتز زدام صمت المدرجات في الدقيقة 55 بهدف تقدم المصري بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك محمد بسام من الجهة اليمنى.

ورفع التونسي رصيده لـ 4 أهداف في 8 مباريات في الدوري منذ انضمامه معارا من الترجي في يناير الماضي.

"صاروخ بيزغرط في الشبكة بووووووووم"💣.. مدفع معتز زدام يضع المصري في المقدمة على حساب سيراميكا🔥 pic.twitter.com/gj6ULUmejP — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 14, 2024

ضغط سيراميكا بقوة بحثا عن التعادل مع تغييرات هجومية من أيمن الرمادي.

وفي الدقيقة 61 أهدر أحمد قندوسي فرصة التعادل برأسية علت العارضة.

استمر ضغط سيراميكا وفي الدقيقة 87 أرسل أحمد القرموطي عرضية أرضية قوية من الجهة اليسرىل أودعها أحمد ياسر في الشباك.

وسجل ريان هدفه الـ 30 مع سيراميكا في جميع المسابقات منذ انضمامه خلال 72 مباراة كأفضل هداف منذ صعودهم للدوري الممتاز.

قبل نهاية اللقاء بدقائق.. أحمد ياسر ريان ينقذ سيراميكا من الهزيمة ويسجل التعادل ضد المصري🔥🔥 pic.twitter.com/p7gluCgNhj — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 14, 2024

الدقائق الأخيرة من اللقاء مرت دون جديد ليحسم التعادل نتيجة المباراة.