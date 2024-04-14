سلسلة اللافوز مستمرة.. سيراميكا يخطف نقطة التعادل من المصري

الأحد، 14 أبريل 2024 - 18:18

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

واصل المصري فقدان النقاط وتعثر للمباراة الرابعة تواليا في الدوري المصري بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا في لقاء مؤجل من الجولة 10.

والتقى الفريقان على استاد برج العرب في الإسكندرية.

وتقدم المصري بهدف معتز زدام، فيما سجل أحمد ياسر ريان هدف سيراميكا كليوباترا.

وحصد المصري نقطتين من 12 في آخر 4 مباريات بالدوري بتعادلين وهزيمتين، وارتفع رصيده لـ 28 نقطة في المركز الثالث بترتيب المسابقة من 17 مباراة.

فيما ظل سيراميكا كليوباترا دون فوز أيضا في آخر 3 جولات ورفع رصيده لـ 23 نقطة في المركز السادس من 16 مباراة.

ولم يستطع المصري تحقيق الفوز على سيراميكا منذ 2022، حيث خسر 3 مرات وتعادل في مباراة، منذ فوزه 4-1 في الدوري آنذاك.

وصف المباراة

تعرض أحمد عيد ظهير المصري لإصابة مبكرة في اللقاء ولم يستطع المواصلة وخرج باكيا في الدقيقة 9 من عمر اللقاء.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق نُقل اللاعب للمستشفى عقب تعرضه لإصابة قوية في الركبة.

بعدها تعرض محمد شكري ظهير سيراميكا للإصابة وخرج هو الآخر في الدقيقة 11 وعوضه خالد صبحي.

شوط أول لم يشهد أي فرص محققة بين القائمين والعارضة لكلا الفريقين وانتهى سلبيا.

وكسر معتز زدام صمت المدرجات في الدقيقة 55 بهدف تقدم المصري بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك محمد بسام من الجهة اليمنى.

ورفع التونسي رصيده لـ 4 أهداف في 8 مباريات في الدوري منذ انضمامه معارا من الترجي في يناير الماضي.

ضغط سيراميكا بقوة بحثا عن التعادل مع تغييرات هجومية من أيمن الرمادي.

وفي الدقيقة 61 أهدر أحمد قندوسي فرصة التعادل برأسية علت العارضة.

استمر ضغط سيراميكا وفي الدقيقة 87 أرسل أحمد القرموطي عرضية أرضية قوية من الجهة اليسرىل أودعها أحمد ياسر في الشباك.

وسجل ريان هدفه الـ 30 مع سيراميكا في جميع المسابقات منذ انضمامه خلال 72 مباراة كأفضل هداف منذ صعودهم للدوري الممتاز.

الدقائق الأخيرة من اللقاء مرت دون جديد ليحسم التعادل نتيجة المباراة.

المصري سيراميكا الدوري المصري
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(1) فيوتشر.. بداية الشوط الثاني التشكيل - نادر فرج يقود الإسماعيلي.. وعاطف أساسي مع مودرن فيوتشر خبر في الجول - نقل أحمد عيد للمستشفى عقب إصابته ضد سيراميكا انتهت الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(1) المصري.. تعادل التشكيل – الشامي في هجوم المصري.. وتغييران في سيراميكا كليوباترا خبر في الجول - للمطالبة بمستحقاته المالية.. باتشيكو يتقدم بشكوى ضد بيراميدز قمة الدوري - كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك والأهلي.. القناة والمعلق والحكم مواعيد مباريات الأحد 14 أبريل 2024.. مواجهتان بالدوري وصراع القمة في إنجلترا
أخر الأخبار
بيولي يعلنها: إنتر سيفوز بلقب الدوري الإيطالي.. ومستقبلي يتحدد بنهاية الموسم دقيقة | الكرة الأوروبية
أرتيتا: إذا تواجد أرسنال في أي دوري آخر لكان متصدرا بفارق كبير 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد سقوط نديكا.. إيقاف مباراة روما ضد أودينيزي واستكمالها في وقت لاحق 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكل يلعب لصالح جوارديولا.. أستون فيلا يصعق أرسنال بثنائية قاتلة ويترك سيتي في الصدارة 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الملك ألونسو يغير تاريخ ألمانيا.. ليفركوزن يقضي على هيمنة بايرن ميونيخ ويتوج بالدوري الأول ساعة | الكرة الأوروبية
مدير بريمن: نابي كيتا قرر الذهاب لمنزله وعدم اللعب مع الفريق ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(1) فيوتشر.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
قبل مواجهة الأهلي.. مازيمبي يهزم فيتا كلوب ويتصدر الدوري ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية 3 مؤتمر كولر: سيكون هناك مشكلة أن يفكر لاعب في نفسه.. وأتمنى نهاية هذا الكابوس 4 خبر في الجول - الكشف عن موقف مروان عطية من مواجهة الزمالك