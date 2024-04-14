خبر في الجول - نقل أحمد عيد للمستشفى عقب إصابته ضد سيراميكا

نُقل أحمد عيد لاعب المصري إلى المستشفى عقب تعرضه للإصابة خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

ويلتقي المصري مع سيراميكا على استاد برج العرب في الإسكندرية بلقاء مؤجل من الجولة 10 للدوري المصري.

وتعرض عيد لإصابة قوية في الركبة نُقل على إثرها للمستشفى مباشرة.

وخرج عيد في الدقيقة 9 من بداية اللقاء بسبب الإصابة وعوضه كريم العراقي.

وظهر الظهير الشاب باكيا أثناء خروجه من أرضه.

انهيار أحمد عيد🥺 لاعب المصري ودخوله في نوبة بكاء😭 طويلة بعد تعرضه لإصابة قوية في أول دقائق المباراة أمام سيراميكا pic.twitter.com/O0cv7giws2 — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 14, 2024

وخاض عيد الموسم الجاري 6 مباريات مع المصري بين الدوري وكأس الرابطة وصنع هدفين.

وانضم الظهير البالغ 23 عاما الموسم الجاري لصفوف المصري في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الزمالك.

وسبق لعيد أن لعب معارا للإسماعيلي وإنبي من قبل.