راديو ماركا: نجل أنشيلوتي يتلقى عرضا لتدريب إشبيلية.. وموقفه من الرحيل

تلقى دافيدي أنشيلوتي مساعد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عرضا من إشبيلية وأندية إنجليزية كرجل أول في الصيف المقبل.

ووفقا لراديو ماركا فأن إشبيلية يريد تعيين دافيدي عقب انتهاء الموسم الجاري للبدء بشكل مباشر في الموسم الجديد.

وحسب الراديو فأن هناك أندية إنجليزية تريد تعيين المدرب الإيطالي ولكن لم يتم الكشف عنهم.

وكشف الراديو أن موقف دافيدي هو دراسة تلك العروض خاصة وأن رغبته هي البدء في مسيرته التدريبية كرجل أول بعيدا عن والده.

وأشار الراديو إلى أن دافيدي سيدرس كافة العروض المقدمة له وسيختار الأفضل لمستقبله حتى إمكانية استكمال عقده رفقة والده في ريال مدريد حتى 2026 غير مستبعد.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة مبتعدا بفارق 8 نقاط عن برشلونة الوصيف.

وأوروبيا سيواجه الملكي منافسه مانشستر سيتي في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وانتهت مباراة الذهاب بثلاثة أهداف لكل فريق حيث أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الميرنجي.