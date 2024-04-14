خدمة في الجول – قبل مباراة الأهلي.. طرح تذاكر بطولة إفريقيا لرجال الكرة الطائرة

الأحد، 14 أبريل 2024 - 16:21

كتب : FilGoal

تتويج فريق رجال الأهلي بـ لقب كأس السوبر - كرة طائرة

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقا لرجال الكرة الطائرة فتح باب حجز التذاكر للمباريات التي تنطلق بداية من اليوم الأحد وحتى 24 أبريل الجاري عبر موقع شركة تذكرتي

ويعد محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رئيس اللجنة المنظمة.

ويستضيف النادي الأهلي بطولة إفريقيا للأندية لكرة الطائرة فئة الرجال.

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وتم تحديد سعر التذكرة 30 جنيها للدرجة الموحدة وتتيح لحاملها حضور جميع مباريات اليوم التي تقام على نفس الصالة.

لحجز التذكرة من هنا

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة بجانب كل من: الفتح المغربي – مصنع الأسمنت الإثيوبي – جرين تيم الكونغولي – العدالة الكيني.

ويستهل الأهلي مشواره بمواجهة فريق جرين تيم الكونغولي في تمام الثامنة مساء.

وتنطلق بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال اليوم الأحد، وتقام منافساتها على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

وتقام مواجهات اليوم الأول على النحو التالي:

جيسكارا الرواندي مع البليدة الجزائري.

الشرطة الرواندي مع الموانيء الكيني.

الأهلي مع جرين تيم الكونغولي.

النصر الليبي مع إنچز الإيڤواري.

اسبارو الكونغولي مع RVB.

العدالة الكيني مع مصنع الإسمنت الأثيوبي.

وداد كلمون الجزائري مع مولودية أبو سالم التونسي.

السجون الكيني مع دوالا الكاميروني.

‏ VGR الكونغولي مع جرين بافالوز الزامبي.

وجاءت قائمة الأهلي للبطولة كالآتي:

عبد الله عبد السلام – أحمد صلاح – حسام يوسف – عبد الحليم عبو – محمد عبد المحسن – عبد الرحمن سعودي – محمد عثمان – محمد عصران – عبد الرحمن الحسيني – أحمد عزب – يوسف الصافي – سيف عبيد – محمد رمضان – يوندر جارسيا

ووجه مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الدعوة إلى كل من أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وبشرة حاجي رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، وياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، لحضور حفل الافتتاح.

وحرصت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، على الاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بالبطولة، وتسكين الفرق المشاركة، وكافة الأمور الخاصة بالإقامة والانتقالات.

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